Tunisie - Saïed: les mesures d’exception ont été reconduites en raison du péril imminent qui plane sur le pays

Le Prsident tunisien Kas Saed a justifi mardi sa dcision de prolonger les mesures dexception par le pril imminent qui plane toujours sur le pays.Le chef de lEtat sexprimait lors de sa rencontre au palais prsidentiel de Carthage avec Mohamed Boussad, ministre du Commerce et du Dveloppement des Exportations, selon une squence vido partage par la Prsidence de la Rpublique tunisienne sur sa page officielle Facebook.Les mesures dexception ont t reconduites en raison du danger imminent, qui plane actuellement sur le pays , a expliqu le chef de lEtat.Et le locataire de Carthage de poursuivre, Les institutions politiques qui sont en place, et leur modus operandi , constituent un pril imminent pour lÉtat .Le Parlement lui-mme est un danger pour l'État, et le vote sy droule de concert avec les lobbies (sans les nommer) , a insist Saed.Le chef de lÉtat a accus les gouvernements prcdents de dtournement de fonds (sans les nommer), dclarant que l'argent destin au pays au cours des 10 dernires annes a t dtourn par des parties leur profit, vers des comptes en Suisse .En rponse aux appels un dialogue national pour rsoudre la crise politique, Saed sest interrog, Un dialogue national avec qui ? Il n'y aura aucun retour en arrire et le jour viendra o je rvlerai au peuple tous les faits et noms .Laugmentation des prix des denres alimentaires vitales intervient sous limpulsion de parties politiques bien connues () Derrire les accapareurs (affameurs), il y a les lobbies de la corruption qui uvrent par tous les moyens affamer le peuple , a martel Saed.Saed a menac les accapareurs et ceux qui augmentent les prix illgalement, de reprsailles.Le Prsident tunisien avait dcid, dans la nuit de lundi mardi, de prolonger les mesures dexception prises le 25 juillet au soir, jusqu' nouvel ordre .La Prsidence de la Rpublique avait indiqu dans un communiqu succinct que le chef de lEtat s'adressera, dans les prochains jours au peuple tunisien .La Tunisie est en proie de graves dissensions politiques depuis que Saed avait dcid le 25 juillet de rvoquer le Chef du gouvernement Hichem Mechichi, et de geler les pouvoirs du Parlement dirig par le mouvement Ennahdha, pour une dure de 30 jours, dans le cadre de mesures dexception justifies par la dtrioration de la situation conomique et lincapacit de lExcutif grer la crise pandmique.​​​​​​​Certains partis politiques, ont considr lesdites mesures comme un coup dEtat contre la Constitution , tandis que d'autres y ont t favorables, estimant qu'il s'agissait d'une rectification du processus rvolutionnaire .*Traduit de larabe par Majdi Ismail