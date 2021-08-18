أردوغان: نرحب بالتصريحات المعتدلة لقادة "طالبان"

الأناضول -



الرئيس التركي:

ـ الوقوف بجانب أفغانستان في السراء والضراء أحد متطلبات الوفاء بالعهد والأخوة أيا كانت الجهة الحاكمة.

ـ مستعدون لكافة أشكال التعاون من أجل رفاهية الشعب الأفغاني وسلامة بني جلدتنا أتراك أفغانستان.

ـ الوجود العسكري التركي في أفغانستان سيقوي يد الإدارة الجديدة في الساحة الدولية ويسهل عملها.

ـ نضع خططنا وفقا للحقائق الجديدة المتشكلة ميدانيا ونواصل مفاوضاتنا على أساس ذلك.



رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بـ"التصريحات المعتدلة" الصادرة عن قادة حركة "طالبان" على خلفية سيطرتهم على كامل أفغانستان.



وقال أردوغان خلال مقابلة متلفزة، مساء الأربعاء، إن "الوقوف بجانب أفغانستان في السراء والضراء أحد متطلبات الوفاء بالعهد والأخوة أيا كانت الجهة الحاكمة".



وأضاف: "قلنا سابقا إنه يمكن أن نستقبل قادة طالبان وما زلنا على موقفنا".



وتابع: "مستعدون لكافة أشكال التعاون من أجل رفاهية الشعب الأفغاني وسلامة بني جلدتنا أتراك أفغانستان ومصالح بلادنا".



وأشار أردوغان إلى أن القوات التركية في أفغانستان لم تكن أبدا قوة قتالية، "ولم نستخدم جنودنا هناك كقوة أجنبية".



وزاد: "الوجود العسكري التركي في أفغانستان سيقوي يد الإدارة الجديدة في الساحة الدولية ويسهل عملها".



وحول تأمين مطار حامد كرزاي بالعاصمة كابل، قال أردوغان: "نضع خططنا وفقا للحقائق الجديدة المتشكلة ميدانيا ونواصل مفاوضاتنا على أساس ذلك".



وأكد أن "ضمان أمن وسلامة مواطنينا في أفغانستان على رأس أولوياتنا".



وأعلن أردوغان إجلاء 552 مواطنا تركيا من أفغانستان.



ولفت إلى أن تركيا تعاطت مع الملف الأفغاني من زاوية الإرهاب والهجرة فقط مثلما هو الحال بالنسبة إلى سوريا، وقالت إنه ليست هناك مشكلة مالم يطالها الإرهاب والهجرة.



وأكّد أن السياسات الخاطئة المتبعة منذ عشرات الأعوام هي التي تؤدي إلى الإرهاب والهجرة.



وبيّن الرئيس التركي أنه لا يمكن المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار قبل مواجهة هذه السياسات الخاطئة.



وأشار إلى وجود روابط تاريخية إنسانية ثقافية قوية بين تركيا وأفغانستان.



وتابع: "لا يمكن أن ننسى الدعم المادي والمعنوي الذي قدمه الشعب الأفغاني لنا في حرب الاستقلال".



وأكّد أن معاهدة التحالف الموقعة بين البلدين في 1 مارس/آذار 1921 تتضمن عبارة تفيد بأم مصير وسعادة البلدين مرهونان ببعضهما البعض.



وذكر أن المؤسسات التركية المعنية على تواصل مع حركة طالبان بالفعل منذ فترة من الزمن،



وأوضح أن موقف طالبان تجاه تركيا يتحلى بالحذر والدقة الشديدة بالنسبة إلى السياسة الخارجية، وتركيا تأمل أن يستمر هذا الأمر.



من جهة أخرى، قال أردوغان إن تركيا ستعمل من أجل بناء جدار على كامل حدودها مع إيران.



وكشف أنه يعتزم إجراء لقاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الأسبوع الحالي.



ومنذ مايو/ أيار الماضي، بدأت "طالبان" توسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية، المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري.



وسيطرت الحركة، خلال أقل من 10 أيام، على معظم أفغانستان تقريبا، رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، خلال نحو 20 عاما، لبناء قوات الأمن الأفغانية.



