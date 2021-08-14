المغرب.. "الأوقاف" تدعو الأئمة والخطباء إلى الحياد بالانتخابات

الأناضول - الرباط / عبد المجيد أمياي - دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، السبت، مندوبيها في المحافظات إلى السهر على ضمان حياد أئمة وخطباء المساجد، في الانتخابات المقبلة.



جاء ذلك في رسالة لوزير الأوقاف أحمد التوفيق، بعثها لمندوبي الوزارة بجهات (محافظات) المملكة.



وقال التوفيق، في الرسالة التي اطلع عليها مراسل الأناضول: "لفت نظر جميع القيمين الدينيين (الأئمة والخطباء) إلى وجوب تفادي كل ما قد يفهم منه صراحة أو ضمنيا قيامهم بدعاية لفائدة أو ضد أي مرشح أو هيئة سياسية أو نقابية".



وأضاف: "يشرفني أن أذكركم بهذه التعليمات التي يتعين السهر على تطبيقها بما يلزم من الدقة والصرامة، وإخبار الوزارة فورا بترشح أي قيم ديني للانتخابات حتى يتم إعفاؤه من مهامه".



وبحسب المادة الـ 7 من قانون تنظيم مهام القيمين الدينيين، يمنع عليهم خلال مدة مزاولة مهامهم، ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي، أو اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية أو نقابية.



ويستعد المغرب لإجراء انتخابات تشريعية ومحلية بشكل متزامن مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل، حيث يجري التحضير لها في ظروف استثنائية وسط تفشي جائحة كورونا.



