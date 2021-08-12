لبنان: عون يستدعي حاكم المصرف المركزي ودياب يقول إن قراره رفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون

فرانس 24 - قالت الرئاسة اللبنانية على تويتر إن الرئيس ميشال عون استدعى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الخميس بعد قرار البنك رفع الدعم عن المحروقات.



وأفاد مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب على تويتر بأنه أمر وزير المالية بإخطار حاكم المصرف المركزي بأن قراره رفع الدعم عن المحروقات مخالف لقانون البطاقة التمويلية. كما أضاف المكتب بأن حسان دياب دعا لاجتماع طارئ للحكومة بعد ظهر اليوم لمناقشة القرار.



وكان البنك المركزي قد أعلن في قرار مساء أمس أنه سيبدأ اعتبارا من الخميس بتأمين الاعتمادات اللازمة لواردات المحروقات على أساس سعر السوق لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، لينهي فعليا دعم الوقود الذي استنزف احتياطياته من النقد الأجنبي منذ أن انزلقت البلاد إلى أزمة مالية.



فرانس24/رويترز



