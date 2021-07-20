كندا.. ترودو يهنئ المسلمين بعيد الأضحى في مسجد بهاميلتون

الأناضول -

زار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أحد مساجد مدينة هاميلتون، الثلاثاء، وقدم التهاني للمسلمين بمناسبة عيد الأضحى.وأقيمت صلاة العيد ثلاث مرات في مسجد Mountain Mosque أحد أكبر مساجد مقاطعة اونتاريو، في ظل مراعاة تدابير الوقاية من فيروس كورونا.وتوافد المصلون على المسجد منذ ساعات الصباح الباكر، واصطفوا في طوابير كي يتسنى لهم المشاركة في صلاة العيد، في حين صلى البعض خارج المسجد.وعقب صلاة العيد الأخيرة التي أقيمت في المسجد، وصل رئيس الوزراء ترودو، حيث استقبله رواد المسجد بالتصفيق.وبدا ترودو كلمته بعبارة "السلام عليكم"، ومن ثم هنأ المسلمين بمناسبة العيد قائلا:" عيد مبارك".وفي كلمة مقتضبة، ندد ترودو بأعمال الكراهية الإسلاموفوبية والاعتداءات العنصرية التي يتعرض لها المجتمع الاسلامي في كندا، واصفا إياها بالمرفوضة والمفزعة.وأضاف أنه لا يستطيع أن يصدق وقوع مثل هذه الاعتداءات في كندا.وأكد ضرورة أن يتمكن الناس من ممارسة معتقداتهم بحرية، وأن يمارسوا عباداتهم في الجوامع أو أن يسيروا في الشارع بأمان.وعقب كلمته، صافح ترودو المسلمين في المسجد والتقط الصور معهم.كما تبادل أطراف الحديث مع مسلمين كانوا ينتظرونه لدى خروجه من المسجد، فيما التقط البعض صور شخصية معه.