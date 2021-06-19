ابراهيم رئيسي متقدم بقوة في الانتخابات الرئاسية في إيران

فرانس 24 -

فاز المرشح المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية في إيران من الدورة الأولى، بنيله 62 بالمئة من أصوات المقترعين، حسبما أظهرته نتائج أولية رسمية أعلنت السبت.وفي السياق، قال رئيس لجنة الانتخابات جمال عرف خلال مؤتمر صحفي، إن رئيسي (60 عاما) حصل على "أكثر من 17,8 مليون" صوت من أصل 28,6 مليونا من أصوات المقترعين، علما بأن أكثر من 59,3 مليون إيراني كانوا مدعوين للمشاركة في الاقتراع.وحسب النتائج الأولية، تقدم رئيسي الذي يتولى رئاسة السلطة القضائية منذ 2019، بفارق كبير عن منافسيه.كما أفادت الأرقام التي أعلنها عرف، بأن المحافظ المتشدد محسن رضائي يأتي ثانيا بأكثر من 3,3 ملايين صوت، متبوعا بالإصلاحي عبد الناصر همتي الذي حصل على أكثر من 2,4 مليون صوت، ثم المحافظ المتشدد أمير حسين قاضي زاده هاشمي بنحو مليون صوت.وكان رئيسي المرشح الأوفر حظا للفوز بالانتخابات التي أجريت لاختيار خلف للرئيس المعتدل حسن روحاني، ونظمت وسط أزمة اقتصادية واجتماعية حادة ورافقتها تساؤلات عن نسبة المشاركة.وخاض حجة الإسلام رئيسي، رجل الدين الذي يعد مقربا من المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي، الانتخابات للمرة الثانية تواليا، وكان قد حصد 38 بالمئة من الأصوات في 2017.واستبق الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني السبت نتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن الدورة الأولى التي أجريت الجمعة أفضت إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية دون أن يشير لاسمه.وصرح روحاني في كلمة متلفزة "أهنئ الشعب على خياره (...) سأوجه تهاني الرسمية لاحقا، لكننا نعرف أن ما يكفي من الأصوات توافرت في هذه الانتخابات، و(ثمة) من تم انتخابه من قبل الشعب".وفي منشورات عبر مواقع التواصل أو بيانات أوردتها وسائل إعلام إيرانية، هنأ المرشحان المحافظان المتشددان محسن رضائي وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، إضافة إلى الإصلاحي عبد الناصر همتي، إبراهيم رئيسي الذي كان الأوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية الـ13 في تاريخ الجمهورية الإسلامية.فرانس24/ أ ف ب