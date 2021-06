Tunisie : Nabil Karoui transféré de nouveau à l'hôpital

AA -

Le prsident du parti Qalb Tounes (Au coeur de la Tunisie) Nabil Karoui a de nouveau t transfr lhpital dimanche, suite un malaise brusque.C'est ce qui ressort d'un communiqu rendu public hier, sur sa page officielle Facebook et consult par l'Agence Anadolu."Sa famille avait dj exprim sa proccupation quant au blackout tabli sur son tat de sant, dautant plus que Nabil Karoui poursuit sa grve de la faim pour le 8e jour d'affile en signe de protestation contre son incarcration en dehors des dlais lgaux. Il a t reconduit de force en prison, malgr la dtrioration de son tat de sant" indique le communiqu, notant quon avait refus de donner sa famille une copie de son dossier mdical.La famille de Nabil Karoui tient toutes les autorits concernes pour responsables de toute complication de sa situation, lit-on de mme source.Dans un autre communiqu publi sur la page officielle Facebook de Qalb Tounes, le parti a exprim sa profonde proccupation face la dtrioration de l'tat de sant de Nabil Karoui et son maintien en dtention qui est contraire aux dispositions de la loi.Le parti a galement dnonc les aller-retour de Karoui entre la prison et l'hpital dans des conditions humiliantes et le fait de l'avoir priv de sa libert et de son apparition dans le paysage politique outre l'indiffrence des autorits face la dgradation de son tat de sant.Rappelons que le prsident de Qalb Tounes et patron de la chane prive Nessma TV avait t convoqu le 7 juin 2021 devant le juge dinstruction du Ple judiciaire conomique et financier, sur fond d'une affaire de corruption financire. Daprs son comit de dfense, on lui a prsent un procs-verbal antidat du 5 mai 2021, annonant la reconduction de son mandat de dpt de quatre mois supplmentaires.Etant donn que le PV en question aurait d lui tre remis avant ou la date du 5 mai et non un mois plus tard, Nabil Karoui avait refus catgoriquement de signer ce document et avait annonc qu'il allait entamer une grve de la faim pour dnoncer ces procdures illgales et cette violation flagrante des lois de la Tunisie.Karoui avait t transfr en urgence, dans la nuit du 7 au 8 juin, un hpital public de la capitale, suite de la dgradation de son tat de sant, avant d'tre reconduit en prison le 9 juin 2021.Oussama Khelifi, prsident du bloc de Qalb Tounes au Parlement, a dclar lors d'une confrence de presse tenue dans la capitale Tunis, que le recours aux tribunaux internationaux serait la prochaine dmarche du parti, afin de mettre fin ce qu'il qualifie de "dtention politique" de son prsident.