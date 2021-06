Tunisie : 37 878 doses du vaccin anti-Covid administrées samedi

AA -

Le ministère tunisien de la Santé a annoncé, dimanche, qu'au 85ème jour de la campagne nationale de vaccination qui avait débuté le 13 mars dernier, 37 878 doses de vaccins anti-Covid avaient été administrées ( en date du 5 juin 2021).C'est ce qui ressort du rapport épidémiologique quotidien rendu public aujourd'hui, par le ministère sur sa page officielle Facebook et consulté par l'Agence Anadolu.Le nombre des doses anti-Covid administrées depuis le début de la campagne a atteint les 1 126 036 et celui des inscrits sur la plateforme Evax.tn les 2 229 328.Selon le même rapport, quelque 337 814 personnes ont déjà reçu les deux doses du vaccin et sont ainsi entièrement vaccinées.