Tunisie: Nabil Karoui menace d'entamer une grève de la faim pour protester contre sa détention

Le prsident du parti Qalb Tounes (Au cur de la Tunisie), Nabil Karoui a menac d'entamer une grve de la faim s'il n'est pas libr ce samedi.Dans une dclaration accorde l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP/Officielle), lavocat de Karoui, Nazih Souii a fait observer que son client est en dtention prventive depuis 211 jours, dpassant ainsi la priode prvue par la loi.Il aurait d tre relax le 5 mai dernier , a indiqu Souii, citant l'article 85 du Code de Procdure pnale qui fixe six mois la priode de dtention prventive.Le juge d'instruction a refus de librer Nabil Karoui sans qu'aucune dcision de prolongation de la dtention n'ait t publie , rapporte lAgence TAP citant lavocat de lhomme daffaires et prsident du parti Qalb Tounes .La chambre d'accusation prs la cour d'appel de Tunis avait rejet, mercredi, la demande de mise en libert de Nabil Karoui, incarcr pour corruption financire .Le comit de dfense de Nabil Karoui, a form, jeudi, un pourvoi en cassation contre le jugement rendu la veille par ladite chambre d'accusation.La formation politique de Qalb Tounes avait annonc, jeudi dernier, qu'elle allait internationaliser laffaire de son prsident, Nabil Karoui.Le chef du bloc parlementaire du parti (au sein du gouvernement) Oussema Khlifi, avait prcis que Le recours aux tribunaux internationaux constitue dsormais la prochaine tape pour le parti, pour mettre fin ce qu'il estime tre une arrestation caractre politique de son chef de file.Le 24 fvrier dernier, le juge d'instruction prs le ple judiciaire conomique et financier a dcid la mise en libert sous caution (dix millions de dinars) du patron de la chane prive Nessma Nabil Karoui.Le jour mme, le procureur gnral prs la Cour d'appel de Tunis a fait appel de la dcision de la libration de Karoui.En aot 2019, les autorits tunisiennes avaient procd larrestation de Karoui, dans le cadre d'une plainte dpose contre lui pour corruption financire. Il avait t remis en libert aprs deux mois de dtention, dans le cadre de la mme affaire.Le 24 dcembre, un tribunal tunisien a dcid dincarcrer le prsident du parti Qalb Tounes, Nabil Karoui, sans prciser la dure de l'emprisonnement.Nabil Karoui, est un ancien candidat la prsidentielle tunisienne de septembre 2019.