Tunisie: Mechichi effectue samedi une visite officielle en Libye

Le Chef du gouvernement tunisien, Hichem Mechichi, effectuera, samedi, une visite officielle en Libye, à l'invitation de son homologue libyen, Abdelhamid Dbeibeh.C'est ce qui ressort d'un communiqué de la présidence du gouvernement tunisien, que l'Agence Anadolu a consulté, vendredi soir.Selon le texte du communiqué, la visite de Mechichi en Libye durera deux jours, durant lesquels il sera accompagné d'une délégation de haut rang composée de plusieurs membres du gouvernement, du gouverneur de la Banque centrale, Marwan Abbasi, et du secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (principale organisation syndicale du pays) Noureddine Taboubi.Il sera également accompagné du "Président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Organisation patronale), Samir Majoul, et du Président de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (Syndicat des agriculteurs) Abdelmajid Ezzar".Selon le communiqué, "Mechichi rencontrera Dbeibeh et un certain nombre de responsables libyens, et les membres de la délégation qui l'accompagne s'entretiendront avec leurs homologues libyens pour renforcer et faire progresser les possibilités de coopération à plus d'un niveau."Cette visite coïncide avec la reprise des vols Tunis - Tripoli, assurés par la compagnie Tunis Air, première compagnie aérienne à rétablir sa liaison commerciale avec la Libye.Le Forum et l'Exposition Tuniso-libyens seront inaugurés en marge de cette visite, avec la participation de 150 entreprises tunisiennes dans les domaines de l’équipement, du bâtiment, de l’industrie, du commerce, des services et du secteur bancaire. Ce qui représentera une impulsion importante pour le renforcement du partenariat entre les deux pays, notamment dans le domaine de la reconstruction.La compagnie aérienne Tunis Air a annoncé, mardi, la reprise de ses vols vers la Libye, après une interruption qui dure depuis 2014 en raison de la situation sécuritaire tendue en Libye.Le pays riche en pétrole est, depuis plusieurs années, en proie à un conflit armé. Avec le soutien de pays arabes et occidentaux, de mercenaires et de combattants étrangers, la milice de Haftar a combattu l'ancien gouvernement d’entente nationale, reconnu par la communauté internationale.La Libye connaît un tournant politique depuis quelques mois. Le 16 mars, une autorité élue unifiée, comprenant un gouvernement et un conseil présidentiel, a pris ses fonctions pour conduire le pays aux élections parlementaires et présidentielles du 24 décembre.*Traduit de l’Arabe par Mourad Belhaj