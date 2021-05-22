محللون: الجغرافيا "عورة" إسرائيل في معركتها مع الفصائل (تقرير)

الأناضول -



- أحمد عوض: العمق الإستراتيجي الجغرافي معدوم تماما في إسرائيل

- فؤاد الخفش: كل نقطة في إسرائيل في مرمى صواريخ المقاومة



- عبد الله حرز الله: الفصائل أخذت بعين الاعتبار تأثير ضرب العمق الجغرافي للاحتلال

** العمق الإستراتيجي معدوم

** لا حرب مع عدة جبهات

** الإعداد الجيد

** حصيلة العدوان



قال محللون فلسطينيون للأناضول، إن "الجغرافيا" شكلت عاملا مساعدا للفصائل الفلسطينية في صدها للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، رغم الفارق الكبير في القوة، ما أحدث شيئا من توازن الردع.ورغم امتلاكها التكنولوجيا، فإن الجغرافيا شكلت نقطة ضعف في خاصرة إسرائيل، إذ باتت صواريخ محلية الصنع تصل أقصى نقطة بدولة يتركز أغلب سكانها في شريط على الضفة الشرقية للبحر المتوسط.بالنظر إلى "الجغرافيا السياسية" فإن "العمق الإستراتيجي الجغرافي معدوم تماما في إسرائيل، ويعد أهم نقطة ضعف لها" وفق مدير مركز القدس للدراسات، التابع لجامعة القدس، أحمد رفيق عوض.ويضيف عوض، في حديث مع الأناضول، أن إسرائيل تستعيض عن ضعف العمق الإستراتيجي بأكثر من وسيلة؛ بحلف عسكري مع الغرب، ومحاولة مراكمة أسلحة بالغة الدقة والفتك غير تقليدية.و "للتغطية على عورتها" تستغل إسرائيل الديمغرافيا وتحاول زيادة عدد السكان، وإضعاف جيرانها من دول وجماعات وأحزاب "ضمن سياسة إسرائيلية معروفة"، حسب الباحث الفلسطيني.ويرى أن غياب العمق الجغرافي، يخدم الفصائل "بحيث أن صاروخا بتكلفة 100 دولار يصل عاصمة إسرائيل وهي تل أبيب، مما يجعل العمق الجغرافي الإسرائيلي مكشوفا جدا".ويعتبر عوض، أن هذا الواقع يخدم الفصائل الفلسطينية من حيث سهولة ومرونة الحركة، والقدرة على التأثير الكبير على المحتل الذي يتحرك بأرتال ووفق قواعد وأنظمة عسكرية، خلافا للفصائل التي تستطيع التسلل الفردي والجماعي وغيرها.ويوضح أن الجغرافيا الضيقة جدا "تجعل العداء مستحكما، وهذا يستدعي أحد أمرين: تسوية وسلام أو حرب مميتة".ويستطرد أن "أحد أخطاء إسرائيل تحويلها الجغرافيا لمنطقة عداء، بدل إعطاء الحريات، وتحويل الجغرافيا لصالحها".من جهته، يقول الكاتب الصحفي فؤاد الخفش، إن إسرائيل نظرا لانعدام العمق الجغرافي لا تستطيع خوض حروب على أكثر من جبهة: الضفة الغربية، قطاع غزة، جنوب لبنان.ويضيف الخفش، في حوار مع الأناضول، أن "هبة الأقصى الحالية" أظهرت جبهة جديدة أثبتت هشاشة الدولة من الداخل، في ظل حراك فلسطينيي الداخل (عرب48) ودخولهم على خط المواجهة مع الاحتلال، خلافا لكل الانتفاضات السابقة.ويشير إلى أن الإسرائيليين في الحروب السابقة كانوا يلجؤون إلى الشمال أو الجنوب هروبا من صواريخ المقاومة، لكن مع تطوير المقاومة لقدراتها "افتقد الاحتلال عنصر العمق" وأصبحت كل نقطة في إسرائيل من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب في مرمى الصواريخ.ويرى الخفش، أن مراكمة الصواريخ، وتهديد قطاعات إستراتيجية في إسرائيل مثل محطة الغاز أو مخازن البترول، مكّن الفصائل من إحداث توازن في الردع، بل والتهديد والتنفيذ.ونفذت الفصائل عدة مرات تهديداتها بقصف تل أبيب، ردا على قصف إسرائيل مساكن وأبراجا سكنية في قطاع غزة.وفي 13 مايو /أيار الجاري، أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، أنها أطلقت صاروخا جديدا، على مطار رامون، الذي يبعد عن غزة مسافة 220 كيلومترا.وقالت الكتائب، إن "صاروخ عياش 250" يصل مداه إلى أكثر من 250 كيلومترا وبقوة تدميرية هي الأكبر، مؤكدة أن "كل نقطة من شمال فلسطين إلى جنوبها في مرمى صواريخنا".من جهته، يقول عبد الله حرز الله، أستاذ الجغرافيا في جامعة بيرزيت، إن المقاومة في غزة أعدت ذاتها للمواجهة "إعدادا جيدا"، آخذة بعين الاعتبار "تأثير ضرب العمق الجغرافي لدولة الاحتلال".ويستطرد حرز الله، "قوى المقاومة بذلت جهدا كبيرا نتج عنه تقدم وتطور وتحسن في الأداء، وهيّأت نفسها لصراع طويل مع الاحتلال".ويشير إلى أن تطوير المهارات مع جيل قادر على إدارة المعركة أوجد قوى سياسية في المشهد السياسي، وشجع على وحدة ميدانية في الشارع شتت قوى الاحتلال، مما ساعد في تغيير موازين القوى ولو جزئيا لصالح الفلسطينيين.ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء اعتداءات "وحشية" لشرطة إسرائيل ومستوطنوها في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح"، في محاولة لإخلاء 12 منزلاً فلسطينيًا وتسليمها لمستوطنين.وتصاعد التوتر في قطاع غزة بشكل كبير بعد إطلاق إسرائيل عملية عسكرية واسعة فيه منذ 10 مايو/ أيار الجاري، تسببت بمجازر ودمار واسع في المباني والبنية التحتيةوبدأ فجر الجمعة، سريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بعد 11 يوما من العدوان.وأسفر العدوان الإسرائيلي الوحشي على أراضي السلطة الفلسطينية والبلدات العربية بإسرائيل، عن استشهاد 274 بينهم 69 طفلاً، و40 سيدة، و17 مُسنّاً، فيما أدى إلى إصابة أكثر من 8900، منهم 90 صُنفت إصاباتهم شديدة الخطورة.وقُتل 12 إسرائيليا وأصيب أكثر من 600 آخرين، خلال رد الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ من غزة، بحسب "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية.