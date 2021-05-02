   Taroub - يا ستّي  

سر هيمنة الترجي !

Publié le Dimanche 02 Mai 2021 - 15:00 قراءة: 0 د, 52 ث
مرتجى محجوب

في كل الميادين و القطاعات ، اذا أردت النجاح فما عليك سوى توفير عوامل النجاح من تنظيم و امكانيات مادية و بشرية و أهداف و استراتيجيات محددة و مفصلة و عمل و اجتهاد و انضباط .


الترجي الرياضي التونسي أو " المكشخة" هو فريق عريق و محترف بأتم معنى الكلمة ،
فالإدارة مستقرة و مهنية تضاهي طرق تسييرها ما يوجد في أعتى الفرق العالمية ،
و الإمكانيات المادية متوفرة بفضل ممولي الجمعية و خصوصا بفضل صعود القيمة المالية للاعبين اثر تألق الفريق في أعتى المسابقات الأفريقية و حضوره المتواصل في الأدوار المتقدمة ،

ترجي العاصمة كما يحلو للبعض أن يسميه ، لا يتساهل كذلك مع مسألة الانضباط و كل لاعب منخرط فيه يعلم جيدا ما له و ما عليه و يبقى الهدف و قدر الفرق الكبرى دائما و أبدا التتويجات و رفع الألقاب .

ترجي حمدي المدب هو حقيقة نموذج يحتذى به نتمنى أن تنسج على منواله فرقنا التونسية و خصوصا الكبرى منها .

هنيئا لتونس بهكذا فريق مشرف و حظ أوفر و عمل أكبر لبقية فرقنا العريقة و التاريخية .

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