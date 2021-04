Briefing des derniers développements en Tunisie du 27 au 28 avril 2021 à travers les médias tunisiens

AA -

8 nouveaux centres de vaccination anti-Covid ont t ouverts rcemment, a annonc mardi le ministre de la Sant. Ainsi, le nombre total des centres s'lve 47 centres dans les diffrentes rgions du pays, a prcis la mme source. Il s'agit d'un centre Hammam Chott (Ben Arous), un centre dans la ville de Mareth (Gabs), deux centres Bardo et Sidi Hassine (Tunis), deux centres la Soukra et Raoued (Ariana), un centre dans la ville de Regueb (Sidi Bouzid) en plus d'un centre Kerkennah (Sfax). L'ouverture de ces centres a pour objectif d'accroitre le rythme de vaccination des citoyens.La Tunisie a adhr, mardi, la convention sur le cadre promotionnel pour la scurit et la sant de l'Organisation internationale du travail (OIT), suite la ratification de cet accord par l'Assemble des reprsentants du peuple.L'Assemble des reprsentants du peuple a, en effet, adopt la convention avec l'approbation de 158 dputs pour adhrer la convention n 187, au cours d'une sance plnire tenue mardi au palais du Bardo, en prsence du ministre des affaires sociales Mohamed Trabelsi.92 cas de dcs suite une infection par le coronavirus ont t enregistrs lundi 26 avril, a indiqu mardi le ministre de la Sant dans son bilan quotidien portant sur la situation pandmique dans le pays. Le nombre de dcs s'lve ainsi 10 444 cas depuis l'apparition de la pandmie dans le pays, a prcis la mme source.La Tunisie parmi les pays arabes les plus touchs par la COVID-19 (Ralits)La COVID-19 a fait un rebond spectaculaire dans la quasi-totalit des pays du monde. Toutefois, certains pays sen sortent mieux que dautres. Pour sa part, la Tunisie subit de plein fouet cette nouvelle vague de la maladie, dautant plus que la vaccination, qui a dmarr depuis le 13 mars 2021, avance pas de tortue.Dans le monde arabe, la Tunisie figure parmi les plus touchs par la COVID-19 avec 301 617 contaminations, 10 352 dcs et un taux de mortalit de 3,43 %. Cest lIrak qui arrive en ple position avec plus dun million de contaminations et 15 303 dcs.Le Japon a dcid d'accorder la Tunisie un don supplmentaire d'une valeur de 1 million de dollars pour soutenir ses efforts dans la lutte contre la propagation du coronavirus, a indiqu l'ambassadeur du japon Tunis, SHIMIZU Shinsuke, lors d'un entretien qu'il a eu mardi, au palais du gouvernement la Kasbah avec le chef du gouvernement Hichem Mchichi.Tunisie: Arrestation de deux membres d'un rseau de financement du terrorisme (AA)Les autorits tunisiennes ont annonc, mardi, le dmantlement d'un rseau de financement du terrorisme et l'arrestation de deux de ses membres, selon un communiqu du ministre de l'Intrieur consult par le correspondant de l'Agence Anadolu.Le ministre de l'Intrieur explique ainsi que le rseau "est dirig par un tranger et son pouse tunisienne, se trouvant l'tranger, alors que 3 membres du rseau participent en Tunisie, dont deux ont t arrts, tandis que le troisime est toujours en fuite".L'Assemble des reprsentants du peuple (ARP) a adopt, mardi, en plnire, le projet de loi portant approbation d'un accord de crdit pour financer l'acquisition de camions militaires au profit du ministre de la Dfense, avec 112 voix pour, une voix contre et 21 abstentions.L'accord de crdit de 62 356 943,09 euros a t conclu le 22 fvrier 2021 entre la Tunisie et les banques BNP Paribas et BNP Paribas Fortis. Il est destin au financement de l'acquisition de camions militaires, leurs pices de rechange et les quipements spciaux au profit du dpartement de la Dfense nationale.Lassemble des reprsentants du peuple (ARP) a adopt mardi au cours dune sance plnire tenue en prsence du ministre de la Sant Faouzi Mehdi, la convention de prt de 267 millions de dinars (82,5 millions deuro) conclue avec la banque internationale pour la reconstruction et le dveloppement destine lacquisition de nouveaux quipements mdicaux et des lots supplmentaires de vaccin contre le coronavirus.Cette convention de prt, qui a t signe le 31 mars 2021, a t adopte par 130 voix pour, 6 abstentions et 2 contre.Comme prvu, le plerinage de la Ghriba a t lanc hier lundi 26 avril dans des circonstances exceptionnelles dues au coronavirus.En effet, aprs une dition annule lanne dernire, lile de Djerba accueille jusquau 2 mai prochain le plerinage de la Ghriba qui est organis cette anne diffremment.Seules la visite et la pratique des rites religieux accompagnant cette visite prvue sont autorises et les clbrations et festivits prvues pour cet vnement annuel sont annules.