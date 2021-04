Tunisie/Covid-19 : Environ 300 mille personnes vaccinées, jusqu'au 23 avril courant

AA -

- Le nombre total de Tunisiens inscrits sur la plateforme "evax", pour recevoir le vaccin, a atteint les 1 282 467 personnes

Les autorités sanitaires tunisiennes ont fait savoir, samedi, que 13 183 personnes ont été vaccinées dans la journée du 23 avril 2021, ce qui porte le nombre de Tunisiens ayant reçu à ce jour le vaccin à 293 073 individus.Dans un communiqué, consulté par l'Agence Anadolu, le ministère a également signalé que le nombre des individus souhaitant recevoir le vaccin anti-Covid-19 et inscrits sur la plateforme "evax" s'est élevé à 1 282 467 personnes.Le bilan des citoyens vaccinés ayant reçu la première dose fait état de 235 977 individus, tandis que 57 096 se sont déjà fait inoculer la deuxième dose, d'après la même source.Le processus de vaccination se poursuit avec la deuxième dose du vaccin anti-Covid-19, en tenant compte de la spécificité de chaque vaccin, notamment en ce qui concerne le laps de temps séparant la première prise de la deuxième, qui varie d'un vaccin à un autre.Depuis l'apparition de la pandémie, 296 343 Tunisiens ont contracté la Covid-19, dont 10 170 sont décédés, tandis que 246 001 autres se sont rétablis, selon les dernières données officielles de la Santé publique tunisienne.Par ailleurs, 2654 patients sont actuellement pris en charge dans les hôpitaux publics et les cliniques privées, dont 485 patients sont placés en soins intensifs, parmi lesquels 144 se trouvent sous assistance respiratoire.Le département tunisien de la Santé relance son appel auprès des citoyens qui veulent recevoir le vaccin anti-coronavirus, de s'inscrire via le service SMS en envoyant "evax" au 85355, ou en composant le code USSD *2021#, ou encore sur le site web d’inscription https://www.evax.tn/ ou sur le numéro vert 80 10 20 21 opérationnel du lundi au vendredi de 9h à 17h.