انخفاض فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو 25.7 بالمئة في فبراير

الأناضول -

أفادت بيانات رسمية، بانخفاض فائض ميزان الحساب الجاري لمنطقة اليورو 25.7 بالمئة على أساس شهري، خلال فبراير/شباط الماضي، بضغط هبوط صادرات الخدمات والسلع.ويقصد بحساب المعاملات الجارية، صافي تعاملات الصادرات والواردات من السلع والخدمات.وقال البنك المركزي الأوروبي، الإثنين، إن فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو انخفض إلى 26 مليار يورو (31.1 مليار دولار)، في فبراير، مقابل 35 مليار يورو (41.9 مليار دولار) في البيانات المعدلة ليناير/كانون أول السابق.وخلال 12 شهرا حتى فبراير/شباط 2021، سجل فائض الحساب لمنطقة اليورو 259 مليار يورو (310.3 مليارات دولار)، مقابل 263 مليار يورو (315 مليار دولار) في 12 شهرا حتى فبراير 2020.وحسب البيانات، سجل ميزان الحساب الجاري لدول المنطقة خلال فبراير، فوائض للسلع بقيمة 32 مليار يورو (38.3 مليار دولار)، فيما بلغ فائض ميزان الخدمات 11 مليار يورو (13.1 مليار دولار).في المقابل، سجل الدخل الثانوي للمعاملات الجارية عجزا بقيمة 16 مليار يورو (19.2 مليار دولار)، بالإضافة إلى عجز الدخل الأولي بقيمة 2 مليار يورو (2.4 مليار دولار).وتشمل منطقة اليورو، بلدان بلجيكا وألمانيا وإستونيا وأيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص، ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.