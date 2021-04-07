ن.تايمز: إسرائيل أبلغت واشنطن باستهدافها السفينة الإيرانية

الأناضول -

- الصحيف الأمريكية نقلت عن مسؤول لم تسمه معرفة الولايات المتحدة بالضربة الإسرائيلية

- أكدت الإدارة الامريكية رسميا عدم تورطها في هذه الواقعة

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الأربعاء، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة باستهدافها السفينة الإيرانية "إيران ساويز" في البحر الأحمر.ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي ـ لم تسمه ـ قوله إنّ "إسرائيل أطلعت الولايات المتحدة أنها استهدفت سفينة إيرانية صباح الثلاثاء".وفيما لم يصدر تعليق رسمي من الإدارة الامريكية، حول ما نشرته "نيويورك تايمز"، اكتفت القيادة المركزية الأمريكية بالقول، في بيان، إن واشنطن "تتابع تغطية إعلامية عن حادثة تتعلق بالسفينة ساويز في البحر الأحمر".وأضافت: "يمكننا التأكيد أنه لم تشارك أي قوات أمريكية في الحادث"، مشيرة أن القيادة "ليس لديها معلومات إضافية لتقديمها"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس"، الأربعاء.وصنفت الوكالة الأمريكية السفينة الإيرانية بأنها بمثابة "قاعدة عسكرية".بدورها، اعترفت الخارجية الإيرانية، الأربعاء، بتعرض السفينة ساويز "لانفجار في البحر الأحمر"، في أول تصريح رسمي حول الحادث.ومساء الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بتعرض سفينة "إيران ساويز" لاستهداف بألغام لاصقة في البحر الأحمر.وأوضح الإعلام الإيراني أن السفينة تتولى مهمة إسناد قوات الكوماندوز الإيرانية العاملة في حماية السفن التجارية خلال السنوات القليلة الماضية.