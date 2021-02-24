لأول مرة.. السويد تبحث فرض إغلاق عام منذ بدء جائحة كورونا

الأناضول -

بحثت الحكومة السويدية، فرض إجراءات إغلاق عام محتملة ستكون الأولى من نوعها في البلاد منذ بدء جائحة كورونا أواخر عام 2019.ومن المتوقع أن تصدر الحكومة السويدية القرار في وقت لاحق من اليوم، وذلك في ظل تفشي السلالة "البريطانية" من الفيروس، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الاوروبي، الأربعاء.وقال أنديرس تيغنيل، كبير علماء الأوبئة في السويد، إن الإجراءات الجديدة من شأنها "مواجهة السرعة الكبيرة في تفشي السلالة البريطانية المتحورة فيروس كورونا".وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقد الثلاثاء، أن السلالة التي ظهرت في بريطانيا "من المرجح أن تكون هي السائدة في غضون بضعة أسابيع أو شهر".ولم تفرض السويد أي إغلاقات أو إجراءات تحد من أنشطة الحياة العامة داخل البلاد منذ بدء الجائحة.وسجلت السويد حتى ظهر الأربعاء، نحو 642 ألف إصابة بفيروس كورونا، وما يزيد عن 12 ألف و700 وفاة، حسبما نقل موقع "وورلدميتر" المعني برصد تطورات الجائحة.