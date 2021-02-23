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الزمالك المصري يتعادل سلبا أمام تونغيث السنغالي

Publié le Mardi 23 Février 2021 - 20:55 قراءة: 0 د, 37 ث
حسم التعادل السلبي لقاء تونغيث السنغالي وضيفه الزمالك المصري، الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

قدم الفريقان شوطا أول متوسط المستوى، آلت فيه الأفضلية للفريق المصري، الذي بادر بتهديد مرمى أصحاب الدار مبكرا بفرصة لأسامة فيصل، تألق الحارس السنغالي في إبطال مفعولها.


بالمقابل اعتمد تونغيث على الضغط في منتصف الملعب لإغلاق المساحات، والارتداد بكرات سريعة لم تشكل الخطورة المطلوبة لهز شباك محمود جنش.

وفي الشوط الثاني، امتلك الزمالك اللعب بشكل أكبر ووصل إلى مناطق خصمه في أكثر من مناسبة، لكن الكرات المقطوعة والهجمات غير المكتملة حالت دون حدوث أي تغيير على مستوى النتيجة.

وبهذا حصد الزمالك نقطته الثانية وبقي في المركز الثاني خلف الترجي المتصدر بفارق نقطة واحدة، في حين سجل تونغيث أول نقطة له وظل في المركز الأخير.

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