خيبة أمل أمريكية إثر رفض محكمة بريطانية تسليم مؤسس ويكيليكس

الأناضول -

وزارة العدل الأمريكية قال في بيان إنها ستواصل العمل لإعادة جوليان أسانج..

أعربت وزارة العدل الأمريكية، الإثنين، عن خيبة أملها إزاء رفض محكمة بريطانية تسليمها جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس.وقالت الوزارة في بيان إنها ستواصل العمل لإعادة أسانج الذي يلاحقه القضاء الأمريكي بدعوى نشره وثائق سرية عن الولايات المتحدة.وأضاف البيان: "بينما نشعر بخيبة أمل شديدة إزاء القرار النهائي للمحكمة، نشعر بالامتنان لأن الولايات المتحدة انتصرت في كل نقطة قانونية أثيرت".وتابع: "على وجه الخصوص، رفضت المحكمة جميع حجج أسانج فيما يتعلق بالدوافع السياسية والجرائم السياسية والمحاكمة العادلة وحرية التعبير".بدورهم، قال محامون يمثلون الحكومة الأمريكية إنهم سيطعنون بقرار المحكمة البريطانية.وفي وقت سابق الإثنين، رفضت محكمة بريطانية تسليم أسانج (49 عاما) للولايات المتحدة، على خلفية اتهامه بالتجسس، في قضية استمرت لأشهر.وأرجعت المحكمة الجنائية المركزية المعروفة باسم محكمة "أولد بيلي" في لندن، حكمها إلى "مخاوف بشأن صحة أسانج العقلية، إذا ما تم تسليمه إلى واشنطن".وقرار المحكمة اليوم قابل للاستئناف خلال 14 يوماً، من قبل الإدارة الأمريكية.ويلاحق القضاء الأمريكي أسانج على خلفية اتهامه بالتجسس، وبسبب نشره منذ العام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرية تتعلق بالأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأميركية، خاصة في العراق وأفغانستان، وفي حال إدانته يمكن أن يسجن 175 عاما.وتتهم الولايات المتحدة أسانج بتعريض مصادر الاستخبارات الأمريكية للخطر، غير أن محاميه ينددون من جهتهم بما سموه عملية "سياسية مبنية على أكاذيب"