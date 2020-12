Le Budget 2021 de tous les dangers !

Des chiffres qui ne trompent pas

Fonctionnaires fantmes dans un État budgtivore

Agonie du service public?

Tout a pour a? En 2011, la tuniso-tunisienne Rvolte du Jasmin a promis monts et merveilles : prosprit, dmocratie et dignit. Dix ans aprs, 10 gouvernements successifs (443 ministres) et 200 nouveaux partis politiques, la dmocratie tunisienne senfonce dans un capharnam sans nom! LÉtat post-2011 a produit plus de pauvret que de prosprit, plus davilissement que de dignit, plus de violence politique que dapaisement socio-conomique. Ce lamentable bilan est assum haut et fort, chiffres lappui, par le Budget 2021! Explications...Le Budget 2021 amne le pays faire patte blanche! Il met officiellement la Tunisie la merci de ses prteurs et cranciers, le FMI en tte! Pour boucler son budget pour 2021, la Tunisie doit trouver imprativement des prteurs capables de lui avancer 20 milliards de DT, soit presque 40% des 52 milliards de DT requis pour faire fonctionner lÉtat et viter la banqueroute en 2021!Faut-il le rappeler, les cranciers et prteurs de la Tunisie exigent et depuis un longtemps, des rformes conomiques structurelles, avant de mettre pleinement lpaule la roue.Le FMI dtient le gros bout du bton et lors de son imminente visite au Palais du gouvernement la Kasba, il ritrera certainement ses douloureuses ordonnances! Le FMI le refera cette fois-ci, avec plus dinsistance, prendre ou laisser! Le gouvernement de Mechichi et les lus du peuple au Palais du Bardo prsid par le religieux Rached Ghannouchi, doivent avaler, sans brancher, la posologie et les diktats du FMI!Faute de quoi, la Tunisie ne peut financer son Budget 2021 et se trouvera de facto dans lincapacit de gouverner la grogne sociale qui mijote dj pour janvier 2021. Il se trouvera dans lincapacit de payer les salaires de son arme de fonctionnaires.De leur ct, les agences de notation continuent de dgrader la cote de crdit du pays pour mal-gouvernance de lconomie par lÉtat et pour instabilit des institutions bancaires lies. La cote de crdit de la Tunisie est aujourdhui place dans la zone spculative, avec une notation qui ruine le branding du Printemps arabe et la solvabilit conomique du pays fondateur de la rconciliation entre Islam et Dmocratie. Fitch et Moodys ne peuvent que dprcier encore et encore plus leur note de la solvabilit du pays, et ce au vu de la dette envisage par lactuel Budget 2021.Le ratio dette sur PIB est pass de 38% en 2010 plus de 95% en 2020 (112% si on tient compte de la dette des socits dÉtat)! Cest dire, la gravit de laddiction de lÉtat tunisien une dette abrasive et dvastatrice pour la croissance conomique. La dette envers le FMI a atteint des summums.Rsultat: pour financer le Budget 2021 la Tunisie doit accepter des taux dintrt spculatifs dpassant les 10%, avec en prime de risque : des garanties internationales compromettantes et des rformes dictes ex nihilo, et impopulaires dans un contexte politique rendu inflammable par les bagarres rptition au sein du Parlement, par les contestations sociales et par les blocages des sites de production des produits exportables et stratgiques pour lconomie tunisienne.Avec de tels niveaux dendettement et dincertitude, avec de tels taux dintrt, le gouvernement tunisien ouvrira les portes de lenfer pour les finances publiques pour ruiner davantage la viabilit du Service public: sant, ducation, assainissement, eau, lectricit...Le Budget 2021 acquiesce et laisse faire!Le Budget 2021 croule sous le poids dune masse salariale colossale et handicapante pour lÉtat. Une facture, en guise de fracture, de lordre de 25 milliards de DT est prvue dans le Budget 2021 pour payer les salaires des fonctionnaires (21 milliards DT) et le train de vie ostentatoire de ses lites (voiture de fonctions, primes, privilges, voyages, gaspillages, largesses indues, etc.).La Tunisie compte plus de 850 000 fonctionnaires (administrations et Socits dÉtat), soit deux fois plus que le Maroc, un pays trois fois plus peupl que la Tunisie. Les fonctionnaires constituent plus de la moiti des employs dans les secteurs formels du pays.LÉtat tunisien fonctionne avec un sureffectif dau moins de 300 000 fonctionnaires ! Dont au moins 150 000 sont des fonctionnaires fantmes, pays pour quasiment ne rien faire, sans mandats autres que de rester chez eux, avec plein salaire. Les emplois fictifs sans valeur ajoute et sans concours se sont multiplis au sein de lÉtat, et ce pour accommoder les accointances des partis politiques et des lobbies dans les rgions. Ils sont tous pays aux frais des contribuables et grce une dette de plus en plus toxique.Le Budget 2021 ne pipe pas un mot ce sujet politiquement sensible ! Le silence du FMI, du PNUD et de la Banque mondiale est tourdissant au sujet de ces hordes de fonctionnaires fantmes qui siphonnent les Budgets successifs de lÉtat depuis 2011.Les donnes officielles de lITCEQ montrent que lÉtat tunisien a vu ses gains de productivit dgringoler depuis 2012, pour converger vers zro! La masse salariale alloue ces fonctionnaires fantmes constitue la premire source de linflation en Tunisie. Une inflation dans les prix, mais surtout une inflation dans les salaires dune main duvre devenue, en consquence, rare pour des secteurs clefs comme celui du Btiment ou encore la cueillette des olives. Plusieurs centaines de PME ont pay les frais de ces abus de lÉtat et linvestissement priv sest repli passant de 26% du PIB en 2011, moins de 10% en 2020.Le cot de ces fonctionnaires fantmes frle les 5 milliards de DT, annuellement pour la Tunisie. Pourquoi endetter le pays, pour ces emplois fictifs? Aucune rponse de lÉtat dans ce Budget 2021!Contre le flau des fonctionnaires fantmes, le Budget 2021 ne fait rien, et les partis politiques ferment les yeux et se bouchent les oreilles.Le Budget 2021 est complaisant et fautif sur toute la ligne. Ce Budget fait du dni volontaire en passant sous silence une situation gravissime o lÉtat est quasiment paralys par une fonction publique plthorique et une administration de plus en plus dvoye dans ses procdures de gouvernance, malmene dans ses pratiques et branle dans ses fondamentaux thiques.Le Budget 2021 embarque officiellement la Tunisie dans le cercle infernal de la dette. Un cercle vicieux, o il faut contracter de nouvelles dettes pour rgler la dette arrive chance. Comme si un chef de mnage utilisait une carte de crdit pour solder une autre, avec des taux dintrt toujours plus levs et plus touffants pour la marge de manuvre du mnage.Le Budget 2021 prvoit endetter la Tunisie, et particulirement les gnrations montantes, pour honorer une dette due en 2021. Et cela ne fait que rogner les budgets destins la prestation des services publics : sant, ducation, infrastructure, eau, lectricit, etc. Autant dire que cela est injuste, peu thique et contraire aux valeurs de la solidarit intergnrationnelle.La majoration des taxes et impts nest plus une option! Et le gouvernement actuel est oblig de renoncer ce type de solution devenue dangereuse. Et pour cause, les prcdents gouvernements ont abus de cette solution de facilit qui ne fait quaggraver la fuite des capitaux du pays et le recul de linvestissement priv en Tunisie. Deux chiffres pour illustrer limpasse des services publics en Tunisie, dix ans aprs la Rvolte du Jasmin.Entre 2011 et 2019, le taux dimposition (en %du PIB) est pass de 24% 33%, soit une augmentation de 9 points de pourcentage (OCDE, 2020). Avec 33% de pression fiscale, la Tunisie trne en tte de liste des pays africains et ceux du Moyen-Orient, o la moyenne de la pression fiscale est de seulement 16%.En mme temps, les dpenses publiques pour les services publics ont chut lamentablement. Juste pour la sant publique, les dpenses annuelles moyennes par habitant ont dclin de 12% (en $ courant), passant de 273 $ en 2011 245$ en 2018-19 (Banque mondiale, 2020). Avec des disparits de 1 20, quand on compare le Service public dans les hpitaux de larme ceux des rgions loignes (Remada, Douz, El Hafay ou Kasserine). Qui let cru que la Rvolte du Jasmin va autant discriminer, et tant roder ainsi les services publics? À se demander, o vont les surplus dargent prlevs sous forme de taxes et dimpts depuis 2011?La baisse de 12% pour les dpenses en sant par habitant est un proxy plausible de la dbcle des dpenses publiques per capita pour lducation, pour les infrastructures, pour les services sociaux et pour le dveloppement rural.Depuis 2011, la dbandade du Service public, mesure par les dpenses moyennes par habitant, oscille entre 12% et 20% selon les secteurs. Le tout se passe alors que le pays a connu une croissance dmographique de quasiment de 14% depuis 2008.Le Budget 2021 entrine la droute du Service public et ne fait rien pour investir dans les rseaux de la sant, de lducation, de lassainissement, etc. Les dputs, les ministres et les richards se soignent dans les hpitaux de larmeLe Budget 2021 a du sang sur les mains, quand on se rappelle de cette vingtaine de bbs morts par ngligence du service publicet les exemples sont nombreux!Au lieu de renverser cette tendance malfique la socit et lconomie (investissement, consommation, pargne, etc.), le Budget 2021 reste motus et bouche cousue sur le dlabrement du Service public, en focalisant ses priorits en direction du maintien du statu quo. Évitant de parler du dysfonctionnement chronique de lÉtat et du mal-management des services publics mis la disposition du payeur des taxes et du citoyen lambda de manire gnrale.Plus grave encore, le Budget 2021 incarne la fuite en avant dune gouvernance mene laveuglette sans valuations (ex ante ou ex post) et sans monitoring Le tout pour viter la modernisation de lÉtat. Le tout pour reporter sine die les rformes visant la ringnierie de lÉtat, le Budget 2021 envoie un mauvais message aux citoyens honntes qui paient leurs taxes et impts. Et pas seulement, le mme Budget 2021 et ses promoteurs envoient un mauvais message aux investisseurs et aux prteurs internationaux. LÉNA de Tunis, ses programmes et ses professeurs sont franchement complices dans ce processus qui fait fi de la performance et de la gestion axe sur les rsultats (vs les objectifs).Tous voient venir les risques sociaux lis ce mal-management du Service public et des infrastructures collectives lies. Tous constatent que le Budget 2021 privilgie le statu quo et srige en porte faux envers des rformes fiscales et conomiques fort attendues depuis longtemps. Ce Budget ajoute une mchante nouvelle couche de ce qui na pas march dans les Budgets prcdentset de ce qui na jamais fonctionn dans les socits dmocratiques.Les adeptes de ce Budget reproduisent sans lavouer le mme type de mal-gouvernance initie par toutes ces coalitions politiques et prsums Dbats nationaux qui ont abus de leur pouvoir pour gouverner le pays depuis 2011 et creuser les dficits.Ces apprentis sorciers nosent pas regarder le citoyen en face, les yeux dans les yeux pour parler des vrais enjeux et justifier les vraies solutions, disant entre autres aux grands maux, les grands remdes !Une mal-gouvernance qui abuse de lÉtat, un processus budgtaire biais et qui rapproche le pays, chaque jour un peu plus, vers le dfaut de paiement, raccourcit les dlais pour le recours au Club de Paris (institution ddie aux États faillis), comme dernier recours pour rengocier la dette et adopter, dos au mur, les reformes imposes par les cranciers et les prdateurs de lexprience dmocratique en Tunisie.Le Budget 2021 est mal-pens! Il est en ltat improductif et ne doit pas passer comme tel!