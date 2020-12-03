ترامب: نظامنا الانتخابي يتعرض لتخريب منظم

الأناضول -

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن النظام الانتخابي للولايات المتحدة يتعرض لـ"تخريب منظم"، متعهداً بالدفاع عن الدستور والقانون.جاء ذلك في كلمة مصورة للرئيس المنتهية ولايته، نشرها، الأربعاء، على حسابه الشخصي بموقعي"فيسبوك" و"تويتر"، وتضمنت مزاعم بارتكاب عمليات تزوير بالانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد الشهر الماضي.وفي كلمته التي استمرت 42 دقيقة، تعهد ترامب بشأن الحفاظ على واجبه كرئيس للولايات المتحدة، على حد قوله.وأضاف ترامب: "سندافع عن نزاهة الانتخابات بالقتال من أجل احتساب كل صوت صحيح واستبعاد كل صوت باطل".وتابع: "من المؤسف أننا في عام 2020 لا نملك وسيلة للتحقق من صحة الأصوات الانتخابية الواردة بالبريد".وجدد ترامب مزاعم التزوير في الانتخابات الرئاسية، قائلاً: "ليس لدي واجبات أكثر أهمية من حماية الدستور والقوانين الأمريكية ، لذلك أنا مصمم الآن على الحفاظ على نظامنا الانتخابي الذي يتعرض لهجوم وتخريب منظم".