"ديربي لندن" بين تشيلسي وتوتنهام ينتهي بالتعادل السلبي

الأناضول -

خيم التعادل السلبي على النتيجة النهائية لموقعة ديربي لندن بين تشيلسي وتوتنهام، الأحد، في قمة الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".وقدم الفريقان مباراة دون مستوى التطلعات، حيث غلب الملل على معظم فتراتها، مع اعتماد توتنهام على التأمين الدفاعي والكرات الطولية خلف المدافعين.وعلى الجانب الآخر طبق تشيلسي أسلوب تقريب المسافة بين منتصف الملعب والدفاع، وعدم منح المساحات، الأمر الذي خفف من الفعالية الهجومية للفريق.وبذلك رفع توتنهام رصيده إلى 21 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المرتبة الثانية.وبالمقابل وصل رصيد تشيلسي إلى 19 نقطة في المركز الثالث.