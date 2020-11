Tunisie : Fin du dialogue inter-libyen et un nouveau "round virtuel" attendu la semaine prochaine

AA -

L'émissaire onusienne par intérim en Libye, Stéphanie Williams, a annoncé, dimanche soir, la fin du cycle de dialogue politique inter-libyen qui a démarré lundi dernier en Tunisie, sans pour autant donner de résultats clairs.Lors d'un point de presse tenu dimanche soir à Tunis, Williams a déclaré "qu'il a été convenu de tenir une nouvelle réunion entre les parties du dialogue libyen en Tunisie la semaine prochaine via visioconférence".Elle a souligné que "les participants à ce forum se sont mis d'accord sur une structure de réforme du pouvoir exécutif ainsi que les conditions de candidature pour pourvoir les postes de responsabilité, signalant que le Conseil de Présidence composé de trois membres représentant le Sud, l'Est et l'Ouest, travaillera sur la réconciliation nationale".La responsable onusienne a également insisté "qu'il doit y avoir des concessions de la part de toutes les parties libyennes notamment en abandonnant la mentalité de tout gagner".Cependant des sources bien informées du dialogue libyen en Tunisie ont indiqué qu'il y avait eu une pierre d'achoppement au cours de la réunion du dimanche soir, ce qui a conduit à l'annonce de la clôture du forum.Ainsi, le dialogue politique libyen sous les auspices de l’ONU prend fin, après une semaine d’échanges directs à Tunis qui ont pour l'instant débouché sur un accord sur l'organisation des élections en décembre 2021.Depuis des années, le pays riche en pétrole est miné par les conflits et les luttes au pouvoir. Le conflit a éclaté entre la milice du putschiste, Khalifa Haftar, (parrainé par certains pays arabes et occidentaux) et le gouvernement libyen internationalement reconnu, ce qui a entraîné des morts et des blessés parmi la population civile ainsi que d'importants dégâts matériels.*Traduit de l'arabe par Wejden Jlassi