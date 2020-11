Tunisie: «Clash» monétaire versus «crash» budgétaire ?

Sirnes montaristes contre rengaines budgtaires

BCT : une politique montaire repenser

Des budgets dops par la dette

Un gouvernement inconscient des enjeux

Deux principes pour rationaliser le Budget de lÉtat

Une rcession conomique gravissime secoue la Tunisie daujourdhui. Et la Covid-19 narrange rien, ajoutant une mchante couche dinstabilit politique et de risques sociaux. Comme si trop, ce nest pas assez, la Banque centrale de Tunisie (BCT) sy met et clashe publiquement le gouvernement, opposant un vto fracassant des Budgets publics dficitaires de 35 milliards de DT (33 % du PIB), financer imprativement par la dette (boucler le Budget 2020 et prvoir le Budget 2021).Un clash budgtaire qui augure dun crash montaire? ExplicationsLe clash tait latent, dsormais il est patent! Depuis 2016, la BCT est devenue indpendante dans ses dcisions pour mener une politique montariste impose par les bailleurs fonds (FMI, WB, etc.), et dicte comme remde universel et passe-partout! Avec la clef, une dplorable confusion des genres : la BCT fait des amalgames et confusions entre indpendance et souverainet.Face--face, saffrontent deux visions de la crise conomique et les faons de financer une gouvernance budgtaire dficitaire et bancale, dix ans aprs la rvolte du Jasmin.La vision impose par un montarisme orthodoxe, excute par la BCT et exige par le FMI, soppose une vision fonde sur une indiscipline budgtaire manifeste par les lus du peuple et par des ministres politiss los (souvent prsents comme technocrates). Une gouvernance budgtaire indiffrente aux mfaits dun endettement ravageur, grandissant et structurellement intenable, sans la mise en branle des rformes structurelleset impopulaires de prima abord.Risques et incertitudes font le reste. Et ils brouillent ainsi les anticipations des oprateurs conomiques : investisseurs, consommateurs, marchs, bailleurs de fonds, agence de notation, etc. Ils rodent la crdibilit de lÉtat et dgradent sa cote de crdit.Coince entre ces deux visions, lconomie tunisienne subit un jeu de pouvoir politique prilleux et paralysant la viabilit budgtaire de lÉtat et sa capacit catalyser la croissance de la richesse (PIB).Deux pouvoirs politiques et conomiques saffrontent inlassablement et lamentablement.Dun ct, la politique montaire qui sobstine dans un radotage surann et fictif contre linflation, alors que tout le monde sait que le taux dinflation en Tunisie est surestim (dau moins 1,5%) et instrumentalis, notamment pour mieux justifier les revendications salariales et mieux bonifier les aides sociales. Avec un acharnement montariste qui pousse la hausse le taux dintrt directeur (TID), devenu comme unique variable dajustement des politiques montaires de la Tunisie post-2011. Le TID en Tunisie (6,25%) est 5 fois plus lev en Tunisie comparativement au Maroc (1,25%), dix fois plus levs que les TID devenus ngatifs dans de nombreux pays de lOCDE.Un rcent Working paper produit par le FMI (publi en anglais, fin septembre) dit clairement que la variation du TID tunisien nexplique pas plus que 13% de la variance de linflation. Et ajoute que linflation en Tunisie est principalement importe (40% de la variance), via le taux de change de long terme.Dun autre ct, la politique budgtaire se gave par la dette pour notamment recruter tour de bras, pour dpenser sans compter, pour fermer les yeux sur les gaspillages au sein de lÉtat. Les 10 gouvernements de laprs-Rvolte du Jasmin ont gr les finances publiques par len endettant le pays, et ce pour viter toutes les rformes requises, craignant les tensions sociopolitiques lies.Rsultat des courses : un État tunisien plthorique, dpensier, archaque et inefficace.La BCT a totalement raison de brandir son vto contre lendettement excessif des budgets de lÉtat. La BCT a bien fait de demander au gouvernement de refaire ses devoirs budgtaires. Une premire dans lhistoire de la Tunisie de la transition dmocratique.Mais, la BCT a tort dimposer la Tunisie un TID lev, prtendument pour maitriser linflation, sacrifiant au passage linvestissement et lpargne dans toutes ses dcisions montaristes ultra-orthodoxes.Plus grave, la BCT gre ses politiques montaires, sans valuation empirique scientifiquement dmontre. Et sans le savoir, la BCT participe la dbcle conomique, qui ruine les recettes fiscales de lÉtat et indirectement la cration des dficits publics et de la dette lie.La BCT senfarge dans une logique insense conomiquement : un taux dintrt directeur exagrment lev, disproportionn, prendre ou laisser par les oprateurs conomiques! Et cela arrange les banques locales qui engrangent des profits colossaux dans un contexte tunisien de rcession macro-conomique sans prcdent depuis lindpendance de la Tunisie.Publiquement, la BCT mne une politique justifie par la lutte linflation, sans pour autant expliciter ses modes de ciblages des tenants et aboutissants des mcanismes de transmission de linflation dans lconomie. Sans vritable stratgie daction ciblant linflation et assortie dindicateurs de rsultats affichs dans un tableau de bord digne de foi.Des valuations rcentes publies par des chercheurs du FMI reprochent la BCT son double jeu : lutter contre linflation, sans stratgie fonde sur des indicateurs prcis en matire d'inflation (inflation targeting).Les documents budgtaires dposs la semaine dernire par le gouvernement Mchichi, le 10e gouvernement depuis la Rvolte du Jasmin, sont boiteux et mal ficels. Aussi bien pour le document du Budget 2021 que pour le complment de budget pour 2020, on constate l'amateurisme d'une gouvernance fonde sur l'ide de largent magique.Ces deux documents exigent 35 milliards de dinars sous forme de dette et mettent la pression pour entrainer la BCT dans les mandres d'une dette toxique...La BCT a une responsabilit institutionnelle et politique dans la gestion de la dette avec les prteurs nationaux et internationaux. La BCT doit dcrier, et encore plus fort, l'indiscipline budgtaire du gouvernement.Le processus budgtaire est en cause. Les ministres et les administrations sont incapables dajuster intelligemment leurs recettes et leurs dpenses. Des ministres et des hauts fonctionnaires qui sont dans lincapacit de serrer la vis et de rationaliser les dpenses dun État devenu plthorique et budgtivore.Des documents budgtaires boiteux et qui ne font pas honneur la crdibilit du gouvernement tunisien, et particulirement du ministre des Finances. Des documents budgtaires bricols et indignes, puisque prsents sans consultations avec les oprateurs des politiques montaires.Le gouvernement Mechichi, 10e gouvernement depuis 2011, et son ministre des Finances ne voient pas le danger de la drive vhicule par le projet de Budget de lÉtat pour 2021. Pour preuve : rien et absolument rien dans ces documents budgtaires pour rationaliser les dpenses lies au train de vie de lÉtat, pour limiter les gaspillages et atrophier le sureffectif qui fait crouler lÉtat.Le gouvernement Mechichi ne voit pas le danger et ne fait mme pas semblant de comprendre les enjeux lis. Son ministre des Finances se frotte les mains en poussant lÉtat sendetter auprs des banques commerciales locales avec des taux usuraires. Lui, qui jusquau mois daout tait patron dune Banque tunisienne qui fait affaire avec lÉtat et donc avec les taxes des contribuables tunisiens.La BCT a demand au gouvernement Mechichi de revoir sa copie. Lui et son ministre des Finances sont somms de couper les dpenses et de mettre un cran darrt dans les gaspillages et largesses de lÉtat et ses institutions.Deux principes peuvent guider la mobilisation de nouveaux budgets partir du Budget vot pour 2020. Ceux-ci sont inspirs des bonnes pratiques de la gestion des crises et des urgences sanitaires, conomiques ou sociales.Le principe consiste conomiser 7 10 milliards de dinars rapidement, en imposant tous les ministres et organismes publics (sauf celui de la Sant) une compression budgtaire de 15% (Titre 1 et Titre 2). Chaque ministre et organisme gouvernemental figurant dans la loi de Finances 2020 et projet de Budget de 2021, choisit o couper et comment compenser ses quilibres budgtaires. Ces coupures doivent rduire le train de vie de lÉtat et abolir des dpenses superflues.Une telle revue vise mener des valuations rapides, formatives et multicritres de tous les programmes et projets grs par le gouvernement.Le mandat sera confi un collge dexperts dirigs par le ministre des Finances et dont lobjectif est de mener une revue des programmes et faons de grer laction gouvernementale, dans tous les ministres et organismes.Selon une grille de critres consensuels (pertinence, efficacit, efficience, etc.), les ministres rpondent avant fin novembre par la production de documents de synthse bass sur les critres convenus.Le collge des experts doit procder ensuite des choix dabolition ou de restructuration de programmes. Le principe consiste abolir les programmes en redondance, les programmes ayant perdu leur pertinence, ou encore peu efficaces. Les coupures budgtaires doivent tre accompagnes par une politique de redploiement du personnel pour faciliter laccessibilit et la mise en uvre effective des dcisions engages.Plusieurs observateurs internationaux dplorent la prsence de programmes et de projets financs de manire rcurrente, des dpenses fossilises dans leur pertinence et devenues inefficaces. Et ces programmes sont embusqus dans divers ministres, sans crainte dtre dbusqus par un travail dvaluation systmatique et objectif dans ses fondamentaux mthodologiques et empiriques.Avec une telle dmarche, la Tunisie pourrait rationaliser ses dpenses. Elle enverrait un message rassurant ses oprateurs conomiques et ses partenaires internationaux.Mais, sur le moyen terme et pour sortir du bourbier actuel, la Tunisie doit imprativement repenser sa politique montaire et rationaliser sa politique budgtaire. Il nest jamais trop tard pour bien faire.Moktar Lamari, Ph. D.Universitaire au Canada