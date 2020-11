Tunisie: des nouvelles mesures pour stopper la propagation du coronavirus

AA -

Les autorités tunisiennes ont annoncé un ensemble de mesures, dont un couvre-feu nocturne, l’interdiction de tout rassemblement et la fermeture des mosquées, pour faire face à la deuxième vague de la pandémie de Covid-19.C’est ce qui ressort du communiqué rendu public par la présidence du gouvernement à l’issue de la réunion de la commission nationale de lutte contre le coronavirus.Le couvre-feu a été décrété sur tout le territoire tunisien, de 20h à 05h du lundi au vendredi et de 19h à 05h les samedi, dimanche.En effet, les cours seront suspendus dans tous les établissements éducatifs jusqu’au 8 novembre, toutefois, les cours présentiels, également suspendus dans toutes les universités publiques et privées, se poursuivront à distance et les foyers resteront ouverts.Quant aux cafés et restaurants, ils seront fermés à partir de 16h et doivent respecter la capacité d’accueil fixée à 30% dans les espaces clos et à 50% dans les espaces ouverts.Pour veiller au bon respect de ces nouvelles mesures, les autorités mettront en place des campagnes quotidiennes de contrôle dans toutes les délégations et toute infraction est passible de sanction ferme.Alors que l’horaire administratif exceptionnel a été prolongé jusqu’au 15 novembre prochain, les lieux de culte jusqu’à la mi-novembre et les déplacements entre les gouvernorat sont aussi interdits sauf exceptions.Mercredi, le ministère tunisien de la Santé avait alerté que la situation épidémiologique dans le pays était devenue très dangereuse après la hausse spectaculaire des décès et des contaminations au coronavirus.La porte-parole du ministère de la Santé, Ben Alaya avait fait savoir que “l'application et le respect des mesures préventives est une nécessité urgente pour pouvoir limiter la propagation du virus”.Il est à noter que le bilan du coronavirus en Tunisie a grimpé à 54 278 contaminations et 1 153 décès depuis l’apparition du virus en février dernier.