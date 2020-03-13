تعليق الدوري الفرنسي بسبب "كورونا"

Vendredi 13 Mars 2020



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الأناضول

- أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الجمعة، التعليق الفوري لمباريات دوري الدرجتين الأولى والثانية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وأشار الاتحاد الفرنسي في بيان رسمي، أن قرار إيقاف مباريات دوري الدرجة الأولى والثانية جاء بعد حديث رئيس الجمهورية الذي أكد فيه على وضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.وأكد على أن الهدف الرئيسي من قرار التعليق، هو الحد من انتشار هذا الوباء، وحماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.وكان مقررا أن تنطلق المرحلة التاسعة والعشرون، مساء اليوم الجمعة، بمباراة ليون ورينس لكنها تأجلت بموجب قرار الرابطة.