Les Pays-Bas annoncent leur premier cas de Covid-19

- Un premier cas positif a été détecté dans la ville de Tilburg, selon des responsables néerlandais de la Santé

Les Pays-Bas ont annoncé leur premier cas confirmé de nouveau coronavirus alors que l'épidémie née en Chine il y a deux mois, continue son avancée en Europe.Dans un communiqué diffusé jeudi, l'Institut national néerlandais pour la santé publique (RIVM) a rapporté qu'un homme qui vit dans la ville de Tilburg avait été diagnostiqué positif au virus après avoir voyagé dans la région italienne de Lombardie il y a quelques jours.L'institut a déclaré que l'homme avait été placé en quarantaine pour empêcher la propagation du virus.Le coronavirus, officiellement connu sous le nom de Covid-19, s'est propagé à plus de 45 autres pays que la Chine, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, Singapour, l'Italie, la France, la Russie, l'Espagne et l'Inde.Le bilan mondial des décès suite à l'épidémie est d'environ 2 800, et la Chine, pays de naissance de l'épidémie, reste le pays le plus touché par le virus, avec plus de 78 000 cas confirmés, et plus de 2 700 morts.L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que l'épidémie était une urgence sanitaire internationale et a déclaré que le niveau de risque mondial reste élevé.