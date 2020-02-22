الرئيس الجزائري يدعو إلى عودة سوريا للجامعة العربية

Samedi 22 Février 2020
قراءة: 1 د, 13 ث
الأناضول - الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله -
عبد المجيد تبون قال في مقابلة تلفزيونية إن الجزائر وفية لمبادئها الدبلوماسية وسوريا من الدول المؤسسة للجامعة العربية
دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي تستعد بلاده لاحتضان القمة العربية المقبلة إلى رفع التجميد عن عضوية سوريا في جامعة الدول العربية.
جاء ذلك في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، تم بثها مساء الجمعة، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى للحراك الشعبي في البلاد الذي انطلق في 22 فبراير/شباط 2019.
وقال تبون: "الجزائر وفية لمبادئها الدبلوماسية، ولا نقبل أن يُمس أي شعب عربي أو دولة عربية بسوء، وسوريا من الدول المؤسسة للجامعة العربية وهذا ما نعمل عليه في الواقع".
وأوضح أن "من يشتري ويبيع في قضية سوريا وحتى فلسطين لا يحق له ذلك؛ لأن الأمر يتعلق بشيء لا يملكه".
كان وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم قال، قبل أيام، إن موقف بلاده تجاه سوريا "مبدئي" و"واضح" و"حاسم"، مذكرا بأن الجزائر "سبق أن اعتبرت تجميد عضوية سوريا بالجامعة العربية خسارة لكل الدول العربية".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011، قررت الجامعة العربية تجميد مقعد سوريا على خلفية لجوء نظام بشار الأسد إلى الخيار العسكري لإخماد الثورة الشعبية المناهضة لحكمه.
والموقف الجزائري، بشأن عضوية سوريا في الجامعة العربية، ليس بالجديد؛ إذ كانت الدولة الوحيدة رفقة العراق التي تحفظت على قرار تجميد تلك العضوية.
وتستضيف الجزائر الدورة العادية الـ32 لقمة الجامعة العربية أواخر مارس/آذار المقبل.
الأناضول - الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله -
عبد المجيد تبون قال في مقابلة تلفزيونية إن الجزائر وفية لمبادئها الدبلوماسية وسوريا من الدول المؤسسة للجامعة العربية
دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي تستعد بلاده لاحتضان القمة العربية المقبلة إلى رفع التجميد عن عضوية سوريا في جامعة الدول العربية.
جاء ذلك في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، تم بثها مساء الجمعة، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى للحراك الشعبي في البلاد الذي انطلق في 22 فبراير/شباط 2019.
وقال تبون: "الجزائر وفية لمبادئها الدبلوماسية، ولا نقبل أن يُمس أي شعب عربي أو دولة عربية بسوء، وسوريا من الدول المؤسسة للجامعة العربية وهذا ما نعمل عليه في الواقع".
وأوضح أن "من يشتري ويبيع في قضية سوريا وحتى فلسطين لا يحق له ذلك؛ لأن الأمر يتعلق بشيء لا يملكه".
كان وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم قال، قبل أيام، إن موقف بلاده تجاه سوريا "مبدئي" و"واضح" و"حاسم"، مذكرا بأن الجزائر "سبق أن اعتبرت تجميد عضوية سوريا بالجامعة العربية خسارة لكل الدول العربية".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011، قررت الجامعة العربية تجميد مقعد سوريا على خلفية لجوء نظام بشار الأسد إلى الخيار العسكري لإخماد الثورة الشعبية المناهضة لحكمه.
والموقف الجزائري، بشأن عضوية سوريا في الجامعة العربية، ليس بالجديد؛ إذ كانت الدولة الوحيدة رفقة العراق التي تحفظت على قرار تجميد تلك العضوية.
وتستضيف الجزائر الدورة العادية الـ32 لقمة الجامعة العربية أواخر مارس/آذار المقبل.
En continu
- Hier 20:10 قابس: أكثر من 70 عارضا في معرض قابس التجاري
- Hier 19:14 هل تكون 2020 سنة التجارة الإلكترونية في تونس
- Hier 21:27 الناصفي يستقيل من مشروع تونس
- Hier 17:46 جاري البحث عن شوقي الطبيب
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:36
|18:10
|15:40
|12:40
|06:58
|05:31
|
10°
|21°
|% 81
|:الرطــوبة
|تونــس
|8°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|21°-8
|22°-8
|19°-11
|15°-7
|20°-6
Follow @babnet_Tunisie
(107 301) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 87 251) اخر ما دوّنت لينا بن مهني رحمها ا
( 53 219) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 52 950) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 50 430) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 50 385) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 49 506) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 48 456) جنازة الفقيدة لينا بن مهني: نساء ي
( 47 938) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 46 960) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 44 211) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 43 910) سيف الدين مخلوف: ملخر .. لن نقبل
( 43 713) بطاقة إيداع جديدة بالسجن ضدّ سامي
( 43 692) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 458) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 054) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 39 039) التبيني معلّقا على إشاعة الوعكة ال
( 34 895) فيروس كورونا: أكثر من 2400 حالة وف
( 34 547) المكتب السياسي لقلب تونس يوافق عل
( 32 705) ردا على محاولات تحجيمها : النهضة ت
Par:kamelnet ( )
Sur:لماذا نرحّب جدا.. وكثيرا.. بالأمير الحرّ في بلاد الأحرار