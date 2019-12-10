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بسبب خاشقجي.. منع قنصل السعودية السابق بإسطنبول من دخول واشنطن

Mardi 10 Decembre 2019

Mardi 10 Decembre 2019
الأناضول -

زارة الخارجية الأمريكية قالت في بيان إن عملية قتل جمال خاشقجي، جريمة شنيعة ومرفوضة، وإجراؤنا خطوة إضافية مهمة للرد على مقتله



أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أنها حظرت القنصل العام السعودي السابق في اسطنبول، محمد العتيبي، من دخول أراضيها، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "قررت فرض عقوبات إضافية على العتيبي بسبب ضلوعه في خروقات جسيمة لحقوق الإنسان"، حسبما نقلت شبكة (سي إن إن).

وأضافت: "عملية قتل جمال خاشقجي، جريمة شنيعة ومرفوضة، إجراؤنا اليوم خطوة إضافية مهمة للرد على مقتل خاشقجي".

وكان العتيبي متواجد أثناء عملية قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل مبنى القنصلية، في 2 أكتوبر/تشرين أول من عام 2018.

وستمنع العقوبات التي فرضتها واشنطن، الدبلوماسي السعودي السابق وجميع أفراد عائلته المقربة من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت واشنطن قد جمدت في وقت سابق، أصول العتيبي لديها، للاشتباه بأن له دورا في مقتل خاشقجي.

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وعقب 18 يوما على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة مقتل خاشقجي إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

وقالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وحكومات غربية، إنها تعتقد أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أمر بقتل خاشقجي.

ونفى بن سلمان ذلك، لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية النهائية عن مقتل خاشقجي، باعتباره الحاكم الفعلي للبلاد.

  
  
     
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 194163

Essoltan  (France)  |Mardi 10 Decembre 2019 à 21h 16m |           
Il n'est pas liquidé celui-là ?
Pourquoi les Américains ne l'ont pas piégé en facilitant son entrée aux Etats-unis pour complément d'enquête concernant la disparition tragique de Jamal Khashoggi , ou bien Trump-Ben Salmane même combat pour étouffer l'affaire ...



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