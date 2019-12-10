''واتساب'' يتوقف عن العمل على ملايين الهواتف نهاية ديسمبر‎

Mardi 10 Decembre 2019
الأناضول - واشنطن - أعلنت شركة "واتسآب" أن تطبيق المراسلة الفورية، الذي يستخدمه أكثر من مليار مستخدم في مختلف أنحاء العالم، سيتوقف عن العمل على هواتف "ويندوز" بحلول نهاية العام.
وذكرت "واتسآب" في بيان: "لن يكون بإمكانك استخدام التطبيق على الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل ويندوز بعد 31 ديسمبر".
لكن هذا التوقف لن يطال أجهزة ويندوز فقط، حيث أنه سيستهدف كذلك على العديد من هواتف آيفون وأندرويد.
فبداية من مطلع فبراير/شباط 2020، لن يصبح بإمكان الأشخاص الذين يستخدمون إصدارات أندرويد من الجيل الثاني والثالث والسابع أو أقدم من إنشاء حسابات جديدة أو فتح الحسابات الحالية.
وسيجري تطبيق الأمر نفسه على مستخدمي أجهزة "آيفون" التي تعمل بنظام التشغيل "آى أوه إس 8" أو أقدم.
وحسب أرقام غوغل، فإن 0.3 في المئة من أجهزة أندرويد لا تزال تعمل بنظم التشغيل القديمة، وهو ما يصل إلى حوالي 6 ملايين هاتف ذكي وجهاز لوحي.
كانت شركة "مايكروسوفت" قررت، في وقت سابق، إنهاء دعم برامج هاتف ويندوز بسبب ضعف دخولها إلى السوق وعدم الاهتمام بها من جانب مطوري التطبيقات.
والعام الماضي أيضا، أوقفت "واتسآب" دعمها لهواتف نوكيا "Nokia Symbian S60"، وستفعل الشيء نفسه مع هواتف نوكيا "Nokia S40".
وذكرت "واتسآب" في بيان: "لن يكون بإمكانك استخدام التطبيق على الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل ويندوز بعد 31 ديسمبر".
لكن هذا التوقف لن يطال أجهزة ويندوز فقط، حيث أنه سيستهدف كذلك على العديد من هواتف آيفون وأندرويد.
فبداية من مطلع فبراير/شباط 2020، لن يصبح بإمكان الأشخاص الذين يستخدمون إصدارات أندرويد من الجيل الثاني والثالث والسابع أو أقدم من إنشاء حسابات جديدة أو فتح الحسابات الحالية.
وسيجري تطبيق الأمر نفسه على مستخدمي أجهزة "آيفون" التي تعمل بنظام التشغيل "آى أوه إس 8" أو أقدم.
وحسب أرقام غوغل، فإن 0.3 في المئة من أجهزة أندرويد لا تزال تعمل بنظم التشغيل القديمة، وهو ما يصل إلى حوالي 6 ملايين هاتف ذكي وجهاز لوحي.
كانت شركة "مايكروسوفت" قررت، في وقت سابق، إنهاء دعم برامج هاتف ويندوز بسبب ضعف دخولها إلى السوق وعدم الاهتمام بها من جانب مطوري التطبيقات.
والعام الماضي أيضا، أوقفت "واتسآب" دعمها لهواتف نوكيا "Nokia Symbian S60"، وستفعل الشيء نفسه مع هواتف نوكيا "Nokia S40".
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Par:belfahem (Tunisia )
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