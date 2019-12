Tunisie - Accident de bus touristique: Le bilan grimpe à 29 morts

Mercredi 04 Decembre 2019



AA -

Un nouveau bilan de l’accident du bus touristique survenu dimanche dans le nord-ouest tunisien, fait état de 29 morts, a indiqué l'agence de presse tunisienne (TAP, Officiel).Il s'agit de la victime Nejma Khlaifia, la sœur des deux victimes Sawsan et Imen, décédées dimanche. Le bilan a ainsi grimpé à 29 morts.Plus tôt dans la journée de mercredi, le membre du Conseil municipal de la ville de Fouchana (banlieue sud de Tunis), Souheib Jelassi, a indiqué qu’une jeune fille résidente dans la région et faisant partie des passagers du bus a succombé à ses blessures, mercredi.Jelassi a ajouté dans une déclaration à l’Agence Anadolu : « La famille de l’une des blessés de l’accident de bus a été informée, mercredi, par les autorités médicales de la mort de la jeune fille ».Le ministère tunisien de la Santé a annoncé, mardi, un récent bilan de l’accident du bus touristique survenu dimanche dans le gouvernorat de Jendouba faisant état de 27 morts. L’un des passagers du bus grièvement blessés a, en effet, succombé à ses blessures dans la matinée de mardi.Des dizaines de jeunes tunisiens se sont rassemblés dans la soirée de lundi devant le siège du ministère tunisien du tourisme en hommage aux victimes de cet accident. Des fleurs, des chandelles et des photos des victimes ont, ainsi, été déposées.D’après les chiffres de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) publiés en 2015, la Tunisie a le deuxième plus grand nombre de morts dans les accidents de la route en Afrique du Nord après la Libye.