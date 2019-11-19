الإعلام يصرف الشعب عن القضايا الحارقة

Mardi 19 Novembre 2019
بقلم / منجي باكير
إنّ خلق سيناريوهات صراع على السلطة و استحداث التشكيكات و التاويلات و صرف نظر الشعب ( إعلاميا ) نحو مهاترات جانبية لا تنتهي إنما هو باب من ابواب اختطاف الوعي الجماهيري و تحييد الراي العام عن جواهر و امهات القضايا الخارقة في البلد ،،، لا يهم الوطن تبديل قيادات كبرى في الدولة بقدر ما يهمه ماذا يقع داخل الدولة العميقة ، ماذا يقع في المؤسسات الخدمية ، ماذا يحدث من سرقات و لصوصية و لعب بمقدرات الدولة و اقوات الشعب ،،، ماذا يحدث داخل المؤسسات الكبرى المتغولة و التي يديرها اناس غير شرفاء ، في المطارات ، في الموانيء ، في المستشفيات و الصيدليات و في البنوك ، في البترول ، في الفسفاط و ايضا ما يحدث من تلاعب بالملك العمومي من القطط الصغيرة التي أثرت من المال العام بدون وجه حق رغم قلة مواردها الشخصية ،،، هذا هو الذي يجب ان يُبحث فيه و يجب الوقوف على خفاياه و مقاومة الفساد الذي ينخره و العصابات التي تحركه و كشف ( الغطاء ) الذي يغطيها ....
هذه القضايا الحارقة هي التي يجب ان يتناولها أعلام يحترم نفسه و يحترم مواطنيه بعيدا عن الاجندات و التوجيهات ...
…
إنّ خلق سيناريوهات صراع على السلطة و استحداث التشكيكات و التاويلات و صرف نظر الشعب ( إعلاميا ) نحو مهاترات جانبية لا تنتهي إنما هو باب من ابواب اختطاف الوعي الجماهيري و تحييد الراي العام عن جواهر و امهات القضايا الخارقة في البلد ،،، لا يهم الوطن تبديل قيادات كبرى في الدولة بقدر ما يهمه ماذا يقع داخل الدولة العميقة ، ماذا يقع في المؤسسات الخدمية ، ماذا يحدث من سرقات و لصوصية و لعب بمقدرات الدولة و اقوات الشعب ،،، ماذا يحدث داخل المؤسسات الكبرى المتغولة و التي يديرها اناس غير شرفاء ، في المطارات ، في الموانيء ، في المستشفيات و الصيدليات و في البنوك ، في البترول ، في الفسفاط و ايضا ما يحدث من تلاعب بالملك العمومي من القطط الصغيرة التي أثرت من المال العام بدون وجه حق رغم قلة مواردها الشخصية ،،، هذا هو الذي يجب ان يُبحث فيه و يجب الوقوف على خفاياه و مقاومة الفساد الذي ينخره و العصابات التي تحركه و كشف ( الغطاء ) الذي يغطيها ....
هذه القضايا الحارقة هي التي يجب ان يتناولها أعلام يحترم نفسه و يحترم مواطنيه بعيدا عن الاجندات و التوجيهات ...
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Par:BABANETTOO (France )
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