''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب المواقع العربية..

Vendredi 25 Octobre 2019
نصرالدين السويلمي
أشاد الإعلامي المصري سليم عزوز بالتجربة التونسية وبالجيش التونسي، وأبدى مقارنة بين ما فعله الجنرال الأول في تونس مع الرئيس المنتخب وما فعله الجنرال المصري المنقلب مع الرئيس المصري المنتخب ، ضمن مقال طويل توسع عزوز في سرد مناقب التجربة التونسية ، وختم الإعلامي المصري مقاله بكلمة وجهها الى الرئيس قيس سعيد "تبقى كلمة للرئيس قيس سعيد، وهي أنه ينتهي فوراً من غواية المصورين، وتقديمه على أنه الرئيس الزاهد الذي يذهب إلى عمله في سيارة متهالكة، وإعلانه القطيعة مع القصور، وأنه مجرد موظف في الدولة ينتهي من دوامه ويعود لمنزله، فهذه صورة مبسطة لمهمة الحاكم، لا سيما إذا كان يواجه تحديات كبيرة كتلك التي تواجهها تونس! وإن كان ما يجعلنا مطمئنين على نجاح التجربة في تونس أن العسكر بعيدون عن الحكم. ففي الخضراء هتف الجنرال: "أمرك سيادة الرئيس"!
إلى جانب عزوز غصت المواقع المصرية بالتدوينات والتعليقات حول تعامل الجيش التونسي مع الرئيس المنتخب وانتشرت عبارات مثل " في تونس امرك سيادة الرئيس وفي مصر حقتلك سيادة الرئيس.. هناك امرك سيادة الرئيس وهنا نهارك مهبب سيادة الرئيس.. عندوهم الجنرال تحت أمر الرئيس وعندنا البلد تحت امر الشاويش". تعليقات أخرى جمعت بين الحسرة والطرافة والسخرية، طالبة مصرية "نهلة" علقت على عبارة اللواء محمد الغول رئيس أركان جيش البر "يعني ايه امرك سيادة الرئيس، الله هو انتو ما تحترموش جيرانكو والا ايه! خلاص بس ولا كلمة ؛؛؛ هو انتو ايه ؛؛؛؛؛ استفزاز استفزاز استفزاز."
ذلك النزر اليسير مما رشح عن المواقع المصرية، وخاصة عن شباب 25 يناير المفجوع في ثورته. في المقابل وبدورها لم تبتعد المواقع الليبية بل حتى وسائل الإعلام التقليدية في ردودها عما دونه الكُتاب والنشطاء المصريين، حيث كتب الناشط الليبي محمد المحجوب تعليقا على شريط بثته قناة فبراير تحت عنوان "رئيس الأركان البرية: أمرك سيادة الرئيس" كتب المحجوب "بينا وبينهم سنوات ضوئية مادام معانا جماعة حفايا نمشوا شور الكيش"، كما علق الناشط الليبي عدنان " يجف الحلق ويتعثر الكلام ..... الف مبروك لتونس الشقيقه ولاحول ولاقوة الا بالله ..... ندعو الله ان ينصر الحق على الباطل في ليبي...."أما علي الصيد فقد دون"ألجيش ألتونسي مهني منظم لا يضاهيه اي جيش عربي ...حفظ الله جيش تونس وشعب تونس ورئيس تونس ... فعلا لا عاش في تونس من خانها... علي الصيد ،،،ليبيا" ، ولعل أقصر التعليقات واكثرها ايلاما ، تلك التي صدرت عن الناشطة ملاك الحبيشي، جامعة طرابلس كلية الاقتصاد، عبارة موجعة علقت بها على شريط الرئيس التونسي وقائد اركان الجيش، كتبت ملاك "خنقتني العبرة..".
والآن! ومرة أخرى! وبعد كل هذا!!! ماذا يرى عبيد البيادة؟ ماذا تقول فلول الفكر المعسكر الذين مازالوا يمنون النفس بالبيان الأول؟ ومازالت تستفزهم صورة قيس والغول! لا يرغبون في غول وطني يقدم التحية للشخص الذي انتخبه الشعب، إنما يبحثون عن غول مجرم يطلق النار وينصب المشانق ويزرع الجثث في أركان الوطن! ما هو موقف فلول العار المدمنة؟ التي تضع مناخيرها في فوهة الدبابة وتستنشق جرعتها "دوزتها"! ايتها السناجب المعطوبة، الم نقل لكم منذ 2013، منذ اعتزلتم التبرك بسيدي عبد القادر الجيلاني، واعتنقتم التبرك بسيدكم عبد الفتاح السيسي، ألم نقل لكم أننا غير.. واننا نختلف.. وانه ومنذ أشعل الولد عود الثاقب في ساحة بوزيد، قررنا أن نمضي بالشعلة بعيدا هنــــــاك.. الى منصة التتويج....
هـــــــا انتم امام فرصة أخرى، قرروا الآن وفورا وبلا تردد.. هل انتم مع سلوك أمير اللواء محمد الغول رئيس أركان جيش البرّ التونسي، هل انتم مع غول تونس الذي يقتات على مؤنة الوطنية، أم تراكم في غيكم القديم تلهثون خلف الغيلان والاغوال الاخرى، تلك التي تقتات على جماجم الأطفال الهشة الطرية، وتتخير في شربها دماء النساء المعفرة بعبق الأنوثة، وتنتقي الحوامل منهن! تعشق غيلان الإجرام المُعسْكر كل انواع الاكل والشرب السادي.
أشاد الإعلامي المصري سليم عزوز بالتجربة التونسية وبالجيش التونسي، وأبدى مقارنة بين ما فعله الجنرال الأول في تونس مع الرئيس المنتخب وما فعله الجنرال المصري المنقلب مع الرئيس المصري المنتخب ، ضمن مقال طويل توسع عزوز في سرد مناقب التجربة التونسية ، وختم الإعلامي المصري مقاله بكلمة وجهها الى الرئيس قيس سعيد "تبقى كلمة للرئيس قيس سعيد، وهي أنه ينتهي فوراً من غواية المصورين، وتقديمه على أنه الرئيس الزاهد الذي يذهب إلى عمله في سيارة متهالكة، وإعلانه القطيعة مع القصور، وأنه مجرد موظف في الدولة ينتهي من دوامه ويعود لمنزله، فهذه صورة مبسطة لمهمة الحاكم، لا سيما إذا كان يواجه تحديات كبيرة كتلك التي تواجهها تونس! وإن كان ما يجعلنا مطمئنين على نجاح التجربة في تونس أن العسكر بعيدون عن الحكم. ففي الخضراء هتف الجنرال: "أمرك سيادة الرئيس"!
إلى جانب عزوز غصت المواقع المصرية بالتدوينات والتعليقات حول تعامل الجيش التونسي مع الرئيس المنتخب وانتشرت عبارات مثل " في تونس امرك سيادة الرئيس وفي مصر حقتلك سيادة الرئيس.. هناك امرك سيادة الرئيس وهنا نهارك مهبب سيادة الرئيس.. عندوهم الجنرال تحت أمر الرئيس وعندنا البلد تحت امر الشاويش". تعليقات أخرى جمعت بين الحسرة والطرافة والسخرية، طالبة مصرية "نهلة" علقت على عبارة اللواء محمد الغول رئيس أركان جيش البر "يعني ايه امرك سيادة الرئيس، الله هو انتو ما تحترموش جيرانكو والا ايه! خلاص بس ولا كلمة ؛؛؛ هو انتو ايه ؛؛؛؛؛ استفزاز استفزاز استفزاز."
ذلك النزر اليسير مما رشح عن المواقع المصرية، وخاصة عن شباب 25 يناير المفجوع في ثورته. في المقابل وبدورها لم تبتعد المواقع الليبية بل حتى وسائل الإعلام التقليدية في ردودها عما دونه الكُتاب والنشطاء المصريين، حيث كتب الناشط الليبي محمد المحجوب تعليقا على شريط بثته قناة فبراير تحت عنوان "رئيس الأركان البرية: أمرك سيادة الرئيس" كتب المحجوب "بينا وبينهم سنوات ضوئية مادام معانا جماعة حفايا نمشوا شور الكيش"، كما علق الناشط الليبي عدنان " يجف الحلق ويتعثر الكلام ..... الف مبروك لتونس الشقيقه ولاحول ولاقوة الا بالله ..... ندعو الله ان ينصر الحق على الباطل في ليبي...."أما علي الصيد فقد دون"ألجيش ألتونسي مهني منظم لا يضاهيه اي جيش عربي ...حفظ الله جيش تونس وشعب تونس ورئيس تونس ... فعلا لا عاش في تونس من خانها... علي الصيد ،،،ليبيا" ، ولعل أقصر التعليقات واكثرها ايلاما ، تلك التي صدرت عن الناشطة ملاك الحبيشي، جامعة طرابلس كلية الاقتصاد، عبارة موجعة علقت بها على شريط الرئيس التونسي وقائد اركان الجيش، كتبت ملاك "خنقتني العبرة..".
والآن! ومرة أخرى! وبعد كل هذا!!! ماذا يرى عبيد البيادة؟ ماذا تقول فلول الفكر المعسكر الذين مازالوا يمنون النفس بالبيان الأول؟ ومازالت تستفزهم صورة قيس والغول! لا يرغبون في غول وطني يقدم التحية للشخص الذي انتخبه الشعب، إنما يبحثون عن غول مجرم يطلق النار وينصب المشانق ويزرع الجثث في أركان الوطن! ما هو موقف فلول العار المدمنة؟ التي تضع مناخيرها في فوهة الدبابة وتستنشق جرعتها "دوزتها"! ايتها السناجب المعطوبة، الم نقل لكم منذ 2013، منذ اعتزلتم التبرك بسيدي عبد القادر الجيلاني، واعتنقتم التبرك بسيدكم عبد الفتاح السيسي، ألم نقل لكم أننا غير.. واننا نختلف.. وانه ومنذ أشعل الولد عود الثاقب في ساحة بوزيد، قررنا أن نمضي بالشعلة بعيدا هنــــــاك.. الى منصة التتويج....
هـــــــا انتم امام فرصة أخرى، قرروا الآن وفورا وبلا تردد.. هل انتم مع سلوك أمير اللواء محمد الغول رئيس أركان جيش البرّ التونسي، هل انتم مع غول تونس الذي يقتات على مؤنة الوطنية، أم تراكم في غيكم القديم تلهثون خلف الغيلان والاغوال الاخرى، تلك التي تقتات على جماجم الأطفال الهشة الطرية، وتتخير في شربها دماء النساء المعفرة بعبق الأنوثة، وتنتقي الحوامل منهن! تعشق غيلان الإجرام المُعسْكر كل انواع الاكل والشرب السادي.
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Par:kerker (France )
Sur: فيديو اليوم: قيس سعيد يؤدي صلاة الجمعة وسط المواطنين