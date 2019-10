Tunisie: Saïed et la diplomatie tunisienne…Unité maghrébine et solutions régionales (Analyse)

Dimanche 20 Octobre 2019



Yosra Ouanes -Nous uvrerons pour les Causes justes, au premier rang desquelles figure la Cause palestinienne et nous tisserons de nouveaux liens avec lensemble des peuples et des Nations , cest en ces mots que le prsident tunisien, Kas Saed, a prsent, immdiatement, aprs lannonce de sa victoire, dimanche 13 octobre, les grandes lignes de sa politique trangre.Saed a affirm galement que lEtat continuera exister avec ses lois et ses engagements internationaux , de mme quil a tenu remercier les frres dans tous les pays arabes et musulmans , exprimant sa volont de se rendre en Libye, et annonant que lAlgrie sera le premier pays quil visitera.Le nouveau prsident avait appel galement dans des dclarations faites auparavant limpratif quil y a tirer une fiert de lappartenance la nation arabe , relevant lexistence dun besoin de changer lappellation de la Ligue des Etats Arabes pour quelle devienne dsormais la Ligue de la Nation (Oumma) arabe .Lancien diplomate tunisien Taoufik Ouanns a estim, dans un entretien accord lagence Anadolu, quil est difficile ce stade des choses de pronostiquer les contours de la politique trangre quadoptera Saed dans la mesure o ce dernier na aucune exprience ni historique dans le domaine des relations diplomatiques .Ouanns a, cependant, nuanc son propos en indiquant que lon pourrait prsager certaines orientations gnrales de cette politique via les dclarations du nouveau prsident.La souverainet tunisienne disposera dune place privilgie dans le mandat de Kas Saed. Elle sillustrera, principalement, travers les relations extrieures, que ce soit avec lEurope voire avec les pays du Golfe et les Etats-Unis dAmrique. Le nouveau prsident tentera de chercher en premier et dernier ressort lintrt de la Tunisie, notamment, dans le domaine conomique , a-t-il expliqu.Saed soutiendra sans doute les justes Causes dans le monde, particulirement la Cause palestinienne et les causes de libration en gnral , a-t-il relev.Et tant donn sa formation et sa carrire de juriste, poursuit lexpert, il sattachera scrupuleusement respecter la lgalit internationale sur la base des rsolutions des organisations internationales et des Nations Unies et des conventions et rgles du droit international .Dans une interview accorde, rcemment, au journal jordanien al-Doustour, aprs son lection, en rponse une question sur lexistence de parties trangres qui seraient lorigine de sa candidature ou sil sagit dune dcision personnelle, Kas Saed a martel : Je rfute toute ingrence internationale. La Tunisie est un Etat souverain, et la dcision de se porter candidat est une rponse exclusive lappel du devoir.Il a ajout Nous naccepterons de tutelle de quiconque sur nos choix. Nous cooprons avec eux (les autres pays) sur un pied dgalit. Nous puisons notre volont, notre force, notre position dans le monde de notre volont de lintrieur. Les alliances avec les grandes puissances ne peuvent tre profitables si vous tes en situation de subalterne par rapport ces forces. Nous ne sommes pas vos ennemis mais nous naccepterons point de tutelle .Le diplomate Ouanns estime dans ce cadre que la vision de Saed de la politique trangre comportera une tentative de ressusciter le projet maghrbin , travers la rsolution de la crise libyenne, en confrant lAlgrie et la Tunisie un rle particulier en la matire .Il y aura une coordination et une coopration entre les 5 pays du Maghreb arabe (Tunisie, Algrie, Maroc, Libye, Mauritanie), en vue de ressusciter lUnion du Maghreb Arabe qui trbuche, travers une tentative de rsolution de laffaire du Sahara entre lAlgrie et le Front Polisario dune part et le Maroc dautre part, un des dossiers importants auquel le nouveau prsident accordera une importance certaine , a poursuivi Ouanns.Sagissant du dossier libyen, le diplomate estime que linitiative du prsident disparu, Bji Cad Essebsi lance en vue de trouver une solution la crise dans ce pays, na pas abouti un rsultat concret, ce qui incitera Kas Saed identifier dautres voies pour jouer un rle dans ce dossier pineux.En janvier 2017, Cad Essebsi avait lanc une initiative pour rsoudre la crise libyenne, en coordination avec lEgypte et lAlgrie. Il avait appel, notamment, lensemble des protagonistes libyens hter lidentification dune plateforme commune de dialogue et de rconciliation, rejeter lexclusion et la discorde pour difier un Etat libyen au sein duquel le peuple bnficiera de la stabilit et de la scurit .Sagissant des relations avec lUnion europenne (UE), et principalement avec la France, premier partenaire conomique de la Tunisie, Ouanns a qualifi ces relations danciennes et dimportantes .Je prvois que Saed ne continuera pas concevoir ces relations linstar de quelles ont toujours t et quelles sont actuellement. Parmi les problmes qui ont t poss, figure celui de linsatisfaction quant la situation actuelle. A cet effet, il est ncessaire de rectifier le tir , a indiqu le diplomate.Ouanns a voqu ce propos lAccord de Libre change complet et approfondi (ALECA), dont les ngociations avaient t suspendues depuis des mois, prvoyant une reprise des pourparlers sur la base dune valuation de la situation et la lumire des prcdentes ngociations entre les deux parties depuis les annes 90 .Lances au mois doctobre 2015, les ngociations sur lALECA ont t suspendues pour des raisons lectorales aussi bien en Tunisie quen Europe.Les autorits tunisiennes avaient indiqu lpoque que laccord vise assurer une plus grande intgration de lconomie tunisienne dans lconomie europenne .Devant tre conclu la fin de lanne 2019, lALECA suscite les apprhensions dune frange des Tunisiens qui estiment que cet accord impactera ngativement sur les oprateurs conomiques dans les secteurs des services et de lagriculture ainsi que sur leurs capacits, ce qui risque dengendrer une hausse du taux du chmage et la rduction du tissu des PME, paralllement ses rpercussions sur la scurit alimentaire et nergtique.Globalement, Ouanns prvoit une rvision des relations extrieures avec lEurope et avec la France en particulier en vue de leur confrer dautres dimensions et de leur faire frayer dautres voies, sans pour autant rompre ou abroger les engagements de la Tunisie avec ces pays, dautant plus que Saed avait affirm maintes reprises sa volont dassurer la continuit de lEtat .Le diplomate tunisien nexclut pas que la politique du nouveau prsident empruntera de nouvelles voies, dont la recherche de marchs alternatifs pour viter que la Tunisie ne soit isole .La Cause palestinienne tait prsente en force dans lannonce informelle des contours de la politique trangre de Kas Saed, qui a formul dans lallocution prononce loccasion de sa victoire son espoir de placer le drapeau palestinien aux cts du drapeau tunisien .Lanalyste a avanc que le nouveau prsident offrira son soutien total la Cause palestinienne, estimant probable un engagement total dfendre la Palestine dans les instances internationales et au sein de la Ligue arabe, sans condition pralable .Sagissant du dossier syrien, Ouanns considre que parmi les premires mesures que pourrait prendre le nouveau prsident sera le rtablissement des relations avec la Syrie, dautant plus que la rupture des relations avec ce pays arabe na, aujourdhui, aucun sens, compte tenu du changement de la conjoncture et que le rgime de Bachar al-Assad a t stabilis et que la continuit de lEtat a t assure .La Tunisie prside toujours la Ligue arabe et il est impratif quelle semploie, dune manire ou dune autre, pour que la Syrie reprenne son sige la Ligue et elle est en mesure de jouer un rle en cela , a ajout le diplomate.Concernant les relations avec les pays du Golfe, lancien diplomate a affirm quil est possible de tenter de faire extraire la Tunisie, dune faon ou dune autre de la politique des axes et des accords militaires, de mme que de tenter une initiative aux fins dapaiser les relations entre les pays du Golfe .Il est ncessaire dexpliquer les relations avec les pays du Golfe ou du moins de clarifier la position tunisienne vis--vis de chacun deux , a-t-il poursuivi."Tout au long du mandat de feu Bji Cad Essebsi, les relations avec ces pays ntaient pas suffisamment claires, il sagissait dune zone grise , a encore dit Ouanns, relevant la ncessit ce que ces relations soient claires et fondes sur des bases convenues et fixes au pralable .A mon avis, il ne faut pas prendre parti avec un pays contre un autre ou en faveur dun axe au dtriment dun autre. La Tunisie se doit de semployer assainir latmosphre de ses relations avec tous les pays , a-t-il insist.Selon le texte de la Constitution tunisienne, le prsident de la Rpublique compte parmi ses prrogatives la prsentation de lEtat, la dtermination des politiques publiques dans les domaines de la dfense, des relations trangres et de la scurit nationale, sagissant de la protection de lEtat et du territoire national, contre les menaces internes et externes, et ce aprs consultation du Chef du gouvernement.Daucuns considrent que Saed, qui ntait pas connu avant la rvolution de 2011 sur la scne nationale, quen sa qualit dexpert juridique et de professeur de droit, fait partie des principaux soutiens la rvolution des jeunes, et quil est connu pour son appui substantiel la Rvolution tunisienne qui a fait tomber le rgime de lancien prsident Zine El Abidine Ben Ali.Selon Saed, ce qui sest pass en Tunisie en 2011 est une rvolution humaine , considrant que de nombreux peuples se sont inspirs de la Tunisie, de ses hommes et femmes libres, en termes de capacits sorganiser en dehors des cadres traditionnels .