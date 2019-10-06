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بحسب أمرود وسيقما... النهضة تتصدر التّشريعية تليها ''قلب تونس''

Dimanche 06 Octobre 2019

Dimanche 06 Octobre 2019
بحسب أمرود النهضة 18,29 و قلب تونس 16.28
مؤسسة سيغما كونساي لسبر الآراء: "النهضة" تتصدر التّشريعية بـ 17.5 بالمائة تلاها "قلب تونس" بـ 15.6 بالمائة




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 190522

RESA67  (France)  |Dimanche 06 Octobre 2019 à 20h 36m |           
On est dans le flou total. Ennahdha ne pourra pas gouverner seul. Le parti de Karoui réalise un très bon score!



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