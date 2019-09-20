Radio Babnet Tunisie On Air: Warda - Bi Yesalouni  

أرعبتهم يا قيس.. على الجزيرة

Vendredi 20 Septembre 2019

Vendredi 20 Septembre 2019
حياة يادم

اكد مدير الحملة الانتخابية للمترشح قيس سعيد، المتحصل على المرتبة الاولى، في الدور الاول للانتخابات الرئاسية 2019، المتحصل على نسبة 18.4 بالمائة من مجموع الاصوات، أنهم لن يحضروا بلاتوات التلفزة الا عندما تتحول السياسة إلى فن و رقي في الافكار.
ليظهر قيس سعيد، المترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية 2019، على شاشة الجزيرة ، التي تحصلت على وسام "الفن و الرقي في الافكار"، من طرف حملة المترشح المذكور، يتحدث بوضوح وفصاحة، في المواضيع التي أثارت جدلا في تونس، و يرد على الاتهامات، التي طالته، منذ غلق صناديق الاقتراع ليوم 15 سبتمبر 2019.


إذ فند الاتهامات، و من بينها، التحالف مع حزب حركة النهضة، التهمة الصادرة، عن منافسه نبيل القروي، المترشح الثاني، للدور الثاني للانتخابات الرئاسية 2019 ، المتحصل على نسبة 15.6 بالمائة من مجموع الاصوات، القابع وراء القضبان بتهمة الفساد و التهرب الضريبي. وفند كذلك، تهمة الانتماء لحزب التحرير و للإخوان المسلمون .. قائلا "انتمائي لتيار معين كذبة كبرى و افتراء لا أعرف سببه، و هذه الاتهامات لا تهمني و لا تعنيني أصلا".

ليعد التونسيين، ان فاز بعرش قرطاج، سيبسط العدل و الحرية، قائلا " أعد التونسيين بالعدل و الحرية و علوية القانون على شاكلة الخليفة عمر بن الخطاب، الخليفة الفاروق الذي يعتبر رجل دولة نموذج يحتذى به".
ليبين موقفه من المساوات في الميراث، على الرغم و أنها مسألة بعيدة عن اهتمام الشعب التونسي حسب رأيه، قائلا "أعتقد أن القرآن حقق العدل في قضية الميراث لأنه ارتكز في الاساس على العدل و ليس على المساواة" ليقطع الشك باليقين في هذه المسألة.
ليتابع الرجل قائلا " لو كنت قادرا على التغيير لغيرت شعار الجمهورية بخطاب عمر ابن الخطاب متى استعبدتم الناس و قد ولدتهم امهاتهم احرار" .
بهذا، تكون قد اكتملت أركان الجريمة، و هي "القرآن الكريم" و " الخليفة الفاروق عمر ابن الخطاب رجل الدولة" و " قناة الجزيرة"، عند "السيستام"، الذي يرقص رقصة الديك المذبوح، ليدشن حملة ممنهجة على الرجل، على الرغم من قناعتهم و انه لا ينتمي للتيارات الاسلامية، فمازالوا يصرون على ذلك، ووصل بهم الحد إلى قرع طبول التهويل، بانه يبشر باقامة الخلافة السادسة، أتعلمون لماذا؟، لانهم بعدما اكتشفوا، ان المترشح الحر، قيس سعيد، يتقن اللغة العربية الفصحى، و يتقن لغة ثانية، هي لغة ثورة 17 ديسمبر، ليرعبهم على قناة الجزيرة و ينطق بلغة ثالثة، لغة القرآن المبين.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189504

Potentialside  (Tunisia)  |Vendredi 20 Septembre 2019 à 20h 37m |           
قيس سعيد كشخص نظيف و متضلع في القانون الدستوري ،لكن هناك أغلبية غير مطمئنة من المحيطين به ،و لن تمنحه صك على بياض ...مفهوم السياسة متشعب و ليس بالأكيد ما يراه رضا لينين.الواقع والإمكانيات شيء اخر بعيد عن الادبيات و النظريات .الاكيد ان الأمور ضبابية لعامة الشعب .هناك 600 الف صوت لقيس مقابل 7 ملايين ناخب ،يعني هناك أغلبية رافضة لقيس و لغيره.القادم لا يطمئن بالمرة .ان نجح قيس سعيد و احاط به أناس عمليين ،واقعيين ،لهم دراية و حنكة أكاديمية ،فانه من
الممكن ان يستميل في السنين القادمة جزء من الشعب الرافض للسستام و غير السستام



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