Tunisie / Présidentielle : les résultats seront annoncés mardi à midi

Lundi 16 Septembre 2019



Baffoun s'exprimait lundi dans la soire lors d'une confrence de presse depuis le Centre des mdias au palais des congrs Tunis.Le prsident de l'Isie a affirm, cette occasion, que 85% des rsultats ont t dj collects auprs des instances rgionales et que les agents poursuivent le comptage des voix.Dans une publication prcdente, l'Isie a diffus un tableau montrant Kas Saed et Nabil Karoui en tte des rsultats partiels provisoires, avec respectivement 18,9% et 15,5% des voix exprims, et ce aprs le comptage de 66% des suffrages.Pour rappel, 7 millions de Tunisiens taient appels aux urnes, dimanche 15 septembre, pour une lection prsidentielle anticipe, suite au dcs de feu Bji Cad Essebsi le 25 juillet dernier, lge de 92 ans. Le taux de participation tait de 45,02%.Le scrutin prsidentiel tait prvu initialement le 17 novembre 2019.Par ailleurs, les lections lgislatives sont maintenues la mme date, le 6 octobre prochain.