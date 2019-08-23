كاس محمد السادس للاندية الابطال - هيئة شبيبة الساورة تحث اللاعبين على الظهور بوجه افضل امام النادي البنزرتي يوم الاحد

Vendredi 23 Août 2019
تلقى لاعبا شبيبة السّاورة, أيمن لحمر وبراهيم فرحي إنذارا مع احتمال خصم أجرة شهر كامل, حسب ما أعلنه اليوم الجمعة,النادي الناشط بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على صفحة للتواصل الاجتماعي, "فايسبوك".
وحسب نفس المصدر, كان اللاعبان قد خالفا القانون الداخلي للفريق المتواجد حاليا بالدار البيضاء 'المغرب) للمشاركة في الدورة التأهيلية للدور السادس عشر لكأس محمد السادس للاندية الابطال .
وكانت شبيبة السّاورة قد فازت بمباراتيها الأوليين أمام نادي فومبوني (جزر القمر) بنتيجة 5-0, و نادي جيبوتي تيليكوم (1-0).
وأوضح نادي الجنوب الغربي في بيان له ما يلي:"بعد الوجه الشاحب الذي ظهر به الفريق, عقد الرئيس محمد زرواطي اجتماعا طارئا مساء أمس الخميس حيث عاتب لاعبيه على أدائهم المتواضع, طالبا منهم التحلي بروح المسؤولية و تشريف عقودهم حتى اللحظة الأخيرة للموسم, حاثا إياهم على تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأخيرة ضد النادي البنزرتي ".
يذكران شبيبة الساورة تلاقي في الجولة الأخيرة للدورة التأهيلية يوم الأحد 25 أوت الجاري النادي البنزرتي في "نهائي فاصل" وذلك بعد اقصاء فريقي فومبوني و جيبوتي تيليكوم.
ويتاهل فريق واحد عن المجموعة الى الدور المقبل.
وحسب نفس المصدر, كان اللاعبان قد خالفا القانون الداخلي للفريق المتواجد حاليا بالدار البيضاء 'المغرب) للمشاركة في الدورة التأهيلية للدور السادس عشر لكأس محمد السادس للاندية الابطال .
وكانت شبيبة السّاورة قد فازت بمباراتيها الأوليين أمام نادي فومبوني (جزر القمر) بنتيجة 5-0, و نادي جيبوتي تيليكوم (1-0).
وأوضح نادي الجنوب الغربي في بيان له ما يلي:"بعد الوجه الشاحب الذي ظهر به الفريق, عقد الرئيس محمد زرواطي اجتماعا طارئا مساء أمس الخميس حيث عاتب لاعبيه على أدائهم المتواضع, طالبا منهم التحلي بروح المسؤولية و تشريف عقودهم حتى اللحظة الأخيرة للموسم, حاثا إياهم على تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأخيرة ضد النادي البنزرتي ".
يذكران شبيبة الساورة تلاقي في الجولة الأخيرة للدورة التأهيلية يوم الأحد 25 أوت الجاري النادي البنزرتي في "نهائي فاصل" وذلك بعد اقصاء فريقي فومبوني و جيبوتي تيليكوم.
ويتاهل فريق واحد عن المجموعة الى الدور المقبل.
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