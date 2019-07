Tunisie: Qui était Béji Caid Essebsi, le Président tunisien ?

Jeudi 25 Juillet 2019



AA -

Les Tunisiens ont perdu leur Prsident !A quelques mois de la prsidentielle, suite un malaise aig, le prsident charismatique Bji Caid Essebsi a t transfr durgence lhpital militaire de Tunis, o il a rendu lme, un certain 25 juillet 2019 lge de 92 ans.Plbiscit, le 21 dcembre 2014 avec 56% des suffrages lors du deuxime tour de la prsidentielle, Bji Cad Essebsi tait devenu le premier prsident tunisien dmocratiquement lu, aprs une longue carrire politique qui avait commenc depuis lre de Bourguiba, alors ministre de lIntrieur, puis de la Dfense, ensuite des Affaires trangres et enfin prsident du Parlement.Essebsi, avait pourtant observ un creux de deux dcennies, sous le rgne de Ben Ali, en quittant la scne politique en octobre 1991, pour y revenir peine trois jours aprs le soulvement du 14 janvier 2011.Bji Caid Essebsi demeurait inconnu chez une grande partie de la population, notamment les jeunes. Son passage la Kasbah en tant que Premier ministre de fvrier dcembre 2011, lui a permis gagner en popularit et de prparer lopinion pour une nouvelle tape du Bourguibisme quil dfendait plein cur.La passation assure, le 26 dcembre 2011, avec Hammadi Jebali, nouveau chef du gouvernement compose dune troka conduite par le mouvement dobdience islamique dEnnahdha, le politicien chevronn, na pas longtemps attendu pour tre propuls, quelques mois aprs, la tte dune nouvelle formation politique regroupant destouriens, syndicalistes, gauche, etc.Nidaa Tounes se projetait, ainsi, comme parti dalternative, face au plus structur et disciplin des mouvements politiques ayant refait surface aprs le 14 janvier : Ennahdha de Rachid Ghannouchi, dobdience islamique.Le mouvement Nidaa Tounes, composition htrogne, na pas tard se disloquer sous la houlette des ambitions fortement controverses de Hafed Cad Essebsi, fils du Prsident !Bji Cad Essebsi quitte la scne, de nouveau, mais cette fois, jamais, dans contexte de forte comptition pour laccession au Palais de Carthage, mais aussi dans contexte de crise, conomique, sociale et, par la force des choses, politique.