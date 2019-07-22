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جمهور مسرح قرطاج يرحب بالشاهد

Lundi 22 Juillet 2019

Lundi 22 Juillet 2019
باب نات - حضر رئيس الحكومة يوسف الشاهد ليلة الاحد حفل الفنان "سولكينغ " ، و شهد وقت دخوله المسرح ترحيبا خاصا من الجمهور الحاضر الذي غصت به مدرجات المسرح الروماني بالتصفيق و التحية .

و كان الشاهد قد غرّد في تويتر أنه حاضر في حفل سولكينغ في رسالة خفية الى منافسيه وسط الازمة الدستورية التي تعيشها تونس






  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 186146

Kerker  (France)  |Lundi 22 Juillet 2019 à 10h 07m |           
يا هل ترى دفع لهم التّذاكر كما دفع فاتورات الكهرباء؟ الله أعلم بالسّرائر، يمهل و لا يهمل. إنّ همّة و كرامة المؤمن الصّادق لا تشترى و لا تباع . و أعيد ما قلته سابقا:

Kerker (France) |Lundi 02 Juillet 2018 à 08h 25m |
إذا الشعب يوما أراد الأمان
فلا بدّ من عتق النّظام
و لا بدّ للفرد أن يقتدي
بذي خلق و حسن مقام
فلا العلا يرجى من سخيف
و لا القوّة ترقّي الأسوة قوام
فمن صعد المراتب على عجل
ارتدّ إلى ما كان عليه حطام
فالقمم لا يبلغها مخلوق
إلاّ من كان بيده سلطان
مستمسكا بالعروة الوثقى
برعاية ملائكة الرّحمان
فلا تحزن على ما مضى
إنّ لك في كلّ يوم شان
دع الغشّ و همس المنى
و أجمل الحلال بالاحسان

........
د كمال لن.. أصيل الأرخبيل



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