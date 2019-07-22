جمهور مسرح قرطاج يرحب بالشاهد

Lundi 22 Juillet 2019



باب نات

- حضر رئيس الحكومة يوسف الشاهد ليلة الاحد حفل الفنان "سولكينغ " ، و شهد وقت دخوله المسرح ترحيبا خاصا من الجمهور الحاضر الذي غصت به مدرجات المسرح الروماني بالتصفيق و التحية .و كان الشاهد قد غرّد في تويتر أنه حاضر في حفل سولكينغ في رسالة خفية الى منافسيه وسط الازمة الدستورية التي تعيشها تونس