جمهور مسرح قرطاج يرحب بالشاهد

Lundi 22 Juillet 2019
باب نات - حضر رئيس الحكومة يوسف الشاهد ليلة الاحد حفل الفنان "سولكينغ " ، و شهد وقت دخوله المسرح ترحيبا خاصا من الجمهور الحاضر الذي غصت به مدرجات المسرح الروماني بالتصفيق و التحية .
و كان الشاهد قد غرّد في تويتر أنه حاضر في حفل سولكينغ في رسالة خفية الى منافسيه وسط الازمة الدستورية التي تعيشها تونس
و كان الشاهد قد غرّد في تويتر أنه حاضر في حفل سولكينغ في رسالة خفية الى منافسيه وسط الازمة الدستورية التي تعيشها تونس
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Par:sarramba (France )
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