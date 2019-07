Tunisie: le président Essebsi ne validera pas les récents amendements de la loi électorale

Samedi 20 Juillet 2019



AA -

Tunis/Yosra Ouanes - Le conseiller politique auprs de la prsidence de la Rpublique, Noureddine Ben Ticha, a assur que le prsident Bji Cad Essebsi ne validera pas les rcentes rvisions de loi organique relative aux lections et aux rfrendums.Ben Ticha sest exprim, samedi, un jour aprs lexpiration du dlai constitutionnel pour la validation prsidentielle des amendements des lois organiques, sans apporter davantage de prcisions quant aux motifs de cette position du prsident Essebsi.Le conseiller politique auprs de la prsidence tunisienne a ajout que le prsident Essebsi sadressera aux tunisiens dans les prochains jours pour expliquer les raisons de son rejet des amendements de la loi lectorales.Il a ajout que ltat de sant du prsident est stable et lui permet de jouir pleinement de ses prrogatives constitutionnelles.Le Parlement tunisien a adopt, le mardi 18 juin, par une majorit des voix, le projet damendement de la loi lectorale, qui a suscit une large polmique et lindignation gnrale de lopposition tunisienne.Lamendement en question prvoit un seuil lectoral minimum de 3%, au dessous duquel les votes obtenus ne seront pas comptabiliss dans le quotient lectoral ncessaire pour accder au parlement.Il prvoit galement lannulation de toute candidature dune liste ou dune personne ayant commis au cours de lanne qui prcde les lections lgislatives les infractions prvues par le dcret-loi organisant les partis politiques.