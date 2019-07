Tunisie: Soutien européen renforcé pour le lancement du second programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers populaires (PRIQH 2)

Vendredi 05 Juillet 2019



Une nouvelle page de la relation historique entre lARRU ses partenaires europens

Des infrastructures nouvelles pour les quartiers populaires des villes tunisiennes

le Chef du Gouvernement Youssef Chahed, accompagn du Ministre de lquipement de lhabitat et de lamnagement du territoire et du Ministre des affaires locales, a lanc officiellement le second programme de rhabilitation et dintgration des quartiers populaires (PRIQH 2) en prsence dune centaine de maires de tout le pays. Succdant au PRIQH 1 mis en uvre depuis 2012, le PRIQH 2 va contribuer lamlioration des conditions de vie de 800 000 Tunisiens et Tunisiennes de 146 quartiers populaires.LAgence de rhabilitation et de rnovation urbaine (ARRU), en charge de la fourniture des infrastructures et rseaux de base dans les quartiers populaires, et ses partenaires europens ont nou une relation forte sans cesse renouvele travers plusieurs financements successifs qui ont bnfici aux 3 millions dhabitants de 1 000 quartiers sur lensemble du territoire tunisien. Ces programmes ont pu compter sur le soutien croissant de lAgence franaise de dveloppement (AFD), de la Banque europenne dinvestissement (BEI) et de lUnion europenne. Les financements apports ont regroup des prts de lAFD et de la BEI et des subventions europennesCest sur cette lance que sinscrit le lancement le 4 juillet du PRIQH 2 en prsence des plus hauts reprsentants de lEtat et de ceux des communes bnficiaires.Comme les programmes prcdents, le PRIQH 2 va permettre la construction et la rnovation dinfrastructures des 146 quartiers concerns : revtement des voiries, raccordement leau et lassainissement, consolidation des rseaux lectriques, quipements socio-collectifs (salles polyvalentes, gymnases..), terrains de sport et btiments industriels.Ce programme est cofinanc hauteur de 184 millions deuros par lAFD (77 millions deuros), la Banque europenne dinvestissement (77 millions deuros) et lUnion europenne (don de 30 millions deuros). Grce ces ressources bonifies, le PRIQH 2 offrira aux habitants, et notamment aux jeunes, un cadre de vie dcent avec une triple ambition :Une plus grande implication des municipalits lues dans la planification et la conception des projets afin de renforcer leur appropriation et de mieux les prparer la gestion des infrastructures et des quipements nouveaux qui leur seront livrs ;Une participation accrue des citoyens dans les choix damnagement des espaces publics et la programmation des quipements ;Le dploiement de rseaux dclairage public et dquipements de meilleure qualit, plus durables et conomes en nergie dans une double dmarche de rationalisation des cots dutilisation pour les communes et de rduction de limpact environnemental., Ambassadeur de France en Tunisie, La France, dans le respect des engagements pris par le Prsident Macron lors de sa visite dEtat en janvier 2018, continue dapporter son soutien aux populations des quartiers populaires en visant par le financement du PRIQH 2 lamlioration au quotidien des conditions du vivre ensemble et laccs des quipements de qualit notamment pour les jeunes ., Ambassadeur de lUnion europenne en Tunisie, Le programme de rhabilitation des quartiers populaires est devenu l'un des projets emblmatiques de la coopration europenne en Tunisie. C'est un projet port par une agence publique dont le professionnalisme n'est plus dmontrer et qui change rellement la vie des gens. C'est pour cette raison que l'Union europenne a rinvestit trois fois dans ce programme depuis la rvolution ., Reprsentant de la BEI en Tunisie, Avec lAFD, lUnion europenne et nos partenaires tunisiens, la BEI est trs fire de financer ce projet denvergure forte dimension sociale. En rhabilitant et en rnovant ces nombreux quartiers, nous amliorons la vie quotidienne des habitants. Nous dotons les quartiers faible revenu dinfrastructures de base avec galement des centres ducatifs et culturels pour les jeunes gnrations. Nous contribuons galement la rnovation des quartiers historiques qui constitue un patrimoine culturel et immatriel unique. En agissant ainsi, nous soutenons une Tunisie rsolument tourne vers lavenir .