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كاس امم افريقيا مصر 2019 : المنتخب التونسي يتدرب خلف ابواب موصدة

Mercredi 26 Juin 2019

Mercredi 26 Juin 2019
وات - (من مبعوث وات حسني الغربي) - // يجري المنتخب التونسي لكرة القدم مساء اليوم الاربعاء حصته التدريبية الثانية استعدادا للقاء الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ضمن نهائيات كاس امم افريقيا لكرة القدم التي تحتضنها مصر وذلك خلف ابواب مغلقة في الحصة التمرينية التي سيحتضنها ملعب السويس .

// اثار التعاطي الاعلامي للجامعة التونسية لكرة القدم خلال نهائيات كاس امم افريقيا "مصر 2019 " ردود فعل متفاوتة من جانب الاعلاميين التونسيين حيث ان تولي الجامعة انتاج حصص خاصة بها تضمت كواليس وحوارات حصرية لعناصر المنتخب التونسي بدا امرا غريبا بما ان الجامعة حلت بمثل هده التصرفات محل وسائل الاعلام لاسيما القنوات التلفزية والمحطات الاذاعية التي تكبدت عناء ارسال صحفييها على عين المكان .. واصبحت الجامعة من حيث تدري او لا تدري وسيلة اعلام بذاتها اي المصدر والخبر في الان ذاته.


// لا يزال ملعب السويس يخضع لتدخلات واشغال مختلفة في شتى فضاءاته حيث ان انطلاق مباريات المجموعة الخامسة منذ اول امس الاثنين لم يمنع من تواصل الاشغال تحضيرا لبقية المواعيد التي سوف يحتضنها ملعب السويس سواء المتعلقة بالمجموعة الخامسة او مباراتي ثمن النهائي وربع النهائي. كما خضع المركز الاعلامي بدوره الى تدخلات على مستوى الاضاءة والتكييف.


// تعيش مدينة السويس على وقع الحدث الكروي القاري حيث ابت اللجنة المنظمة للدورة الا اقامة عدد من التظاهرات الثقافية التنشيطية المواكبة للحدث وقد اقيم امس حفل فني غنائي في الساحة المتواجدة قبالة كرنيش السويس وعرف حضورا محترما من مواطني وزوار المحافظة.


// تعرف محافظة السويس اليوم تحضيرات خاصة بمناسبة مباراة المنتخب المصري ومنتخب الكونغو الديمقراطية في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا بملعب القاهرة وذلك من خلال وضع الشاشات العملاقة في الفضاءات الترفيهية والعائلية بمختلف انحاء المحافظة حتى يتمكن اكبر عدد من المواطنين من مشاهدة اللقاء المرتقب الذي سيكون فرصة لزملاء محمد صلاح لتحقيق المصالحة مع انصارهم بعد اداء متواضع في الجولة الاولى امام زيمبابوي رغم الفوز بهدف لصفر.

  
  
     
  
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Special can 201
    15:30: Nigeria - Guinée
    18:00 : Ouganda - Zimbabwe
    21:00: Egypte - RD Congo
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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