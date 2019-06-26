بطولة افريقيا للمبارزة - اميرة بن شعبان تتوج بالذهبية

Mercredi 26 Juin 2019
وات - توجت المبارزة التونسية اميرة بن شعبان بالميدالية الذهبية في اختصاص سيف المبرازة ( صابر) ضمن منافسات بطولة افريقيا للمبارازة التي تقام بالعاصمة المالية باماكو وفازت بن شعبان مساء امس في الدور النهائي على المصرية نور منتصر 15-7 وكانت بن شعبان فازت في نصف النهائي على المصرية لينا محمد 15-14 .
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