بطولة افريقيا للمبارزة - اميرة بن شعبان تتوج بالذهبية

Mercredi 26 Juin 2019



وات

- توجت المبارزة التونسية اميرة بن شعبان بالميدالية الذهبية في اختصاص سيف المبرازة ( صابر) ضمن منافسات بطولة افريقيا للمبارازة التي تقام بالعاصمة المالية باماكو وفازت بن شعبان مساء امس في الدور النهائي على المصرية نور منتصر 15-7 وكانت بن شعبان فازت في نصف النهائي على المصرية لينا محمد 15-14 .