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بثلاثة أهداف لهدف ... مصر تجتاز غينيا وديا استعدادا لأمم إفريقيا

Dimanche 16 Juin 2019

Dimanche 16 Juin 2019
الأناضول - حقق المنتخب المصري، الأحد، فوزًا وديًا على نظيره الغيني بثلاثة أهداف لهدف، ضمن استعداداتهما لكأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم التي تستضيفها الفراعنة وتنطلق يوم الجمعة المقبل.

تقدم منتخب مصر مبكرًا بهدف عن طريق مروان محسن في الدقيقة 11 من زمن اللقاء.


ونجح منتخب غينيا في التعادل بهدف عبر سوري كابا في الدقيقة 63 من زمن المباراة.

وعاد منتخب الفراعنة من جديد للتقدم بهدفين عن طريق أحمد علي وعمر جابر في الدقيقتين 78 و86 من زمن اللقاء.

وتلعب مصر في المجموعة الأولى للبطولة الإفريقية بجانب الكونغو الديمقرطية وأوغندا وزيمبابوي.

فيما تلعب غينيا في المجموعة الثانية بجوار نيجيريا ومدغشقر وبوروندي.

  
  
     
  
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