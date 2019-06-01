كاتب عام الوداد المغربي: سنرفع الامر الى الفيفا والمحكمة الرياضية الدولية

Samedi 01 Juin 2019



وات

- قال انور الزين الكاتب العام لفريق الوداد البيضاوي المغربي ان " النادي تعرض في اياب الدور النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم الى مظلمة ومغالطة كبرى من الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد امتناعه عن استعمال تقنية الفيديو (فار) رغم التوافق الحاصل قبل المباراة وخلال الاجتماع الفني على وجود هذه التقنية التي تم استعمالها في مباراة الذهاب .. لهذا وامام هذه الفضيحة قررنا الانسحاب وعدم مواصلة المباراة " .وافاد الزين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) عقب انتهاء مباراة الترجي الرياضي/الوداد البيضاوي المغربي في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت والتي شهدت احراز الترجي اللقب القاري بعد انسحاب الوداد في دق 59 من اللقاء حينما كانت النتيجة لصالح فريق باب سويقة 1-صفر (1-1 نتيجة الذهاب) "ان ما عرفته المباراة يعد فضيحة بكل المقاييس .. الاتفاق كان حاصلا خلال الاجتماع الفني للقاء على وجود تقنية (الفار) وتم مدنا بتشكيلة الحكام الذين سيشرفون على هذه التقنية ولم نكن نتصور ابدا ان هيكل في قيمة الكنفدرالية الافرقية لكرة القدم عاجز عن توفير هذا الامر او الاخلال بالتزاماته في عنصر هام في مباراة حاسمة ".وتابع الكاتب العام للوداد البيضاوي قائلا "ما حدث كان مغالطة كبرى .. حتى ورقة المباراة تضمنت اسماء حكام الفار مع طمئنتنا بان هذه التقنية متوفرة ولكن تفاجانا حينما طلبنا التثبت في هدف التعادل الذي احرزناه ان الجهاز الخاص بالفار لم يكن في حالة استعمال ولو ان العملية فنيا كانت ممكنة حتى باعادة اللقطة بطريقة مسجلة وهذا ما جعلنا نتخذ قرار الانسحاب من المباراة ورفض الانخراط في هذه الفضيحة ".ووجه ذات المصدر اصابع الاتهام للكنفدرالية الافريقية لكرة القدم قائلا " الكاف هي الطرف المسؤول عن تنظيم المباراة وهي تتحمل وحدها المسؤولية عما حدث.. كان وجها سيئا للغاية عن افريقيا و كرة القدم في القارة السمراء للمشجعين والشباب و للراي العام العالمي " . وختم " لن نصمت عما تعرضنا له من ظلم وحيف وسوف نرفع الامر لكل الهياكل الدولية من الاتحاد الافريقي والفيفا و المحكمة الرياضية الدولية " .ومن جهته اوضح فاروق كتو الكاتب العام للترجي الرياضي التونسي في تصريح ل"وات" ان " قرار انسحاب الوداد البيضاوي من المباراة في د59 وعدم مواصلة اللقاء شان يعود الى مسؤولي الفريق المغربي فقط .. ويتحملون مسؤوليته خاصة وان حكم المباراة الغامبي باكاري غاساما كان قد اعلم قائدي الفريقين قبل بداية المباراة بعدم توفر تقنية "الفار" وحصل اتفاق في هذا الشان .. وقرر الوداد البيضاوي خوض المباراة . لهذا فان الانسحاب بتعلة عدم توفر تقنية الفيديو يعد قرارا ذاتيا ويهم الوداد وحده " .وحول ما عرفته مباراة الدور النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا من احداث رافقت انسحاب الوداد المغربي اوضح كتو "ان الترجي ليس طرفا في هذا الموضوع . لقد كان تركيزنا منصبا على المباراة فقط حيث قدمنا مردودا طيبا ونجحنا في اخذ الاسبقية مع سيطرة على مجريات اللعب . اعتقد ان الترجي استحق هذا اللقب الثاني على التوالي والرابع في تاريخه بالنظر الى المردود الذي قدمه طوال مشوار المسابقة " .وكانت المباراة بين الترجي الرياضي والوداد الرياضي المغربي توقفت في الدقيقة 59 على خلفية رفض الفريق المغربي استئناف اللعب والمطالبة باللجوء الى تقنية الفيديو "الفار" للتثبت من شرعية هدف للاعبه ايمن حسوني (د59 ) بينما كانت النتيجة تشير الى تقدم الترجي عن طريق يوسف البلايلي (د41) .. لينهى الحكم الغامبي باكاري غاساما المباراة بعد نقاش وجدال تواصل على امتداد 84 دقيقة بتتويج فريق الاصفر والاحمر باللقب الافريقي .