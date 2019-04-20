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بومبيو وهانت يدعوان الليبيين لوقف القتال والعودة للعملية السياسية

Samedi 20 Avril 2019

Samedi 20 Avril 2019
الأناضول - واشنطن - دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ونظيره البريطاني جيريمي هانت، "الليبيين لوقف القتال والعودة إلى العملية السياسية".

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته السبت، أن "الجانبان ناقشا الجمعة في اتصال هاتفي الأولويات العالمية الرئيسية، بما في ذلك حل النزاعين في ليبيا واليمن وضمان أمن البنية التحتية الحيوية".


وأوضح البيان، "فيما يتعلق بليبيا، أكد وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية البريطاني التزامهما بمواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق تجميد الوضع الحالي على الأرض والعودة إلى العملية السياسية".

وبهذا الخصوص، كشفت وزارة الخارجية التونسية، الجمعة، عن أن العمل جارٍ لعقد اجتماع لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، في تونس العاصمة، لتنسيق جهود الدول الثلاث بهدف إنهاء حالة التوتر في ليبيا واستئناف المباحثات السياسية.

وفي 4 أبريل/نيسان الجاري، أطلق اللواء المتقاعد خليفة حفتر، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين.

وبعد أيام على انطلاقها، فشلت العملية العسكرية في تحقيق تقدم على الأرض، جراء تصدي قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، لها.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة، يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر الذي يقود قوات الشرق الليبي.‎

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 180880

Nouri  (Switzerland)  |Samedi 20 Avril 2019 à 12h 59m |           
هل يعتقدون ان العرب لا يشاهدون تصرفاتهم ؟
عندما حفتر المجرم عزم ان يهاجم طرابلس للقتال هذه البلدان اصابهم البكم او تعطيل التفاوضات لوقف القتال، واليوم ميليشيات حفتر تتقهقر وتخسر المعركة واكثر من ذلك العديد من القبائل الذين كانوا يدعمون المجرم اليوم يتفاوضون مع حكومة ليبيا لتسليم اسلحتهم نشاهد اليوم هذه البلدان تتسارع لوقف القتال.
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