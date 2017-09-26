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استشهاد فلسطيني ومقتل 3 إسرائيليين في إطلاق نار بالقدس

Mardi 26 Septembre 2017
وكالات - قتل ثلاثة إسرائيليين وأُصيب آخرون في هجوم شنه فلسطيني مسلح بالقرب من مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة، حسبما قالت الشرطة.
وأضافت الشرطة أن قوات الأمن قتلت المسلح الفلسطيني لكنها لم تكشف عن هويته.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال أن مسلحا فلسطينيا قتل ثلاثة إسرائيليين وأصاب رابعا في الهجوم المسلح على مستوطنة بالضفة الغريبة المحتلة.


وأجرت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقابلة مع ساكن في مستوطنة "هار أدار" قال إن المسلح دخل المستوطنة مع مجموعة من العمال الفلسطينيين وفتح النار على أفراد من الشرطة الإسرائيلية.


من جانبها، أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بالعملية، وقالت إنها "حلقة جديدة في انتفاضة القدس، وتأكيد من الشباب المنتفض أنه سيواصل القتال حتى الحرية الكاملة للشعب والأرض".

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان: "عملية اليوم تعني أن شعبنا يرفض منطق استجداء الحقوق عبر المؤسسات الدولية، وأن هذا الشعب سيحافظ على حقوقه ومقدساته بدمه وروحه".

وأضاف:" العملية تقول إن كل محاولات الاحتلال لتغيير هوية القدس لن تمر".

Publié le:2017-09-26 07:25:05

  
  
  
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 148196

Nourammar  (Tunisia)  |Mardi 26 Septembre 2017 à 08h 16m |           
الله يرحم الشهيد ويلعن الصهاينة الانذال



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