ترامب: أردوغان أصبح ''صديقا لي''

Vendredi 22 Septembre 2017

وكالات - أثنى ترامب على زعامة أردوغان في تركيا، وقال، إن أردوغان "أصبح صديقا لي".

وتابع، "أعتقد الآن أننا أقرب إلى بعضنا من أي وقت مضى"، بحسب "رويترز".



جاء ذلك أثناء لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره التركي في نيويورك، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.





يذكر أن 11 شخصا قد أصيبوا فيما وصفه قائد شرطة واشنطن بأنه هجوم وحشي على متظاهرين مسالمين خارج مقر إقامة السفير التركي. وألقت تركيا باللوم في العنف على مجموعات مرتبطة بالمسلحين الأكراد الذين يشنون حملة مسلحة ضد الدولة في جنوب شرقي تركيا.







Publié le:2017-09-22 12:33:46

