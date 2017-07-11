يحدث في مصر: القبض على مواطن بتهمة وجود صورة أمير قطر في هاتفه

Mardi 11 Juillet 2017

بــاب نــات

وكالات





Publié le:2017-07-11 18:23:48

- أفادت جريدة الدستور المصرية ان الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القت القبض على شاب، بحوزته هاتف محمول يحوي صورًا لأمير قطر.وأكدت الصحيفة ان قوات الأمن المصرية اشتبهت في "أحمد عا" 30 عاما مقيم بسوهاج فتم ضبطة واقتياده إلى القسم.وقالت الصحيفة انه بفحص الهاتف المحمول الذي بحوزته تبين أن بداخله صورًا ومقاطع فيديو تخص أمير قطر، وتم رصد صورة تحتوي على مشهد "تميم يقبل رأس القرضاوي" وبسؤاله عن الصور؛ أكد أن الموبايل لا يخصه، وأنكر معرفته بالصور.وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة؛ قررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق.